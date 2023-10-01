افتتاح معرضبيزنس يا شباب للحرف والصناعات الصغيرة

MENAFN - Al-Borsa News) افتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معرض” بيزنس يا شباب” بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير العمل حسن محمد شحاتة ورئيس المجلس القومي للمرأة والقنصل الكويتي بمصر والذي يأتى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفكرة المعرض والذي يشارك فيه شباب مصري من جميع مراكز الشباب بجمهورية مصر العربية ويأتى تحت شعار” شباب مصر مستقبلها” والذي يعد اكبر معرض لصناعات ومنتجات الشباب .

ونوه وزير الشباب الى أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح بنشر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر لدى الشباب وهو ما ساعدنا فى اطلاق فكرة المعرض .

وحرص وزير الشباب والرياضة على التأكيد على أن إقامة المعرض من أجل احياء الحرف التراثية واليدوية ومساعدة الشباب علي فتح منافذ لبيعها وتسويقها من خلال الوزارة ومراكز الشباب وبالتعاون مع الرقابة المالية والتى ستتيح للشباب المشارك فى المعرض تقديم خدمات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، وهو ما يؤكد على الدور والجهود الكبيرة للدولة والحكومة المصرية من اجل دعم وتقديم المساعدة للشباب المصري وتشجيعهم على فتح مجالات جديدة وتوفير العديد من فرص العمل من خلال تشجيع الصناعة المحلية واليدوية وهو الذي بالتبعية سيساهم فى القضاء على البطالة.

وارجع اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السبب فى اختيار اسم المعرض” بيزنس يا شباب” حيث اننا نخاطب الشباب ونعمل بالفعل ريادة اعمال للشباب من اجل تمكينهم بسوق العمل.

وأضاف صبحي إلى أننا نتعاون مع العديد من الشركاء لانجاح هذا المعرض الهام ومنهم اليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالاضافة للرقابة المالية وهيئة سوق المال .

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية معرض“بيزنس يا شباب” الذي يشجع الشباب المصري على استغلال إمكانياتهم في زيادة الإنتاج والترويج لتلك المنتجات بما يعزز أهمية المنتج المصري، فضلًا عن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يتسق مع أولويات وأهداف الدولة المصرية التي تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تشجيع الشباب والابتكار وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري محور رئيس من محاور إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي ويتم إدراجه في مختلف الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ولذا فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز الجهود الوطنية في هذا الصدد من خلال إطلاق العديد من المبادرات من بينها برنامج أورنج كورنرز بالتعاون مع السفارة الهولندية والقطاع الخاص والذي يشجع رواد الأعمال والشباب في صعيد مصر في مختلف القطاعات وقام بتخريج 76 رائد أعمال وشركة ناشئة حتى الآن 58% منهم من السيدات.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات الوطنية الأخرى فضلًا عن القطاع الخاص وشركاء التنمية لإطلاق مبادرة“شباب بلد” والتي تعد نسخة من المبادرة العالمية للأمم المتحدة“جيل بلا حدود”، حيث يتم تعزيز التعاون من خلالها بهدف تنمية مهارات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى برنامج“مشواري” الذي نظمته الجهات الوطنية بالتعاون مع منظمة“يونيسيف” وبلغ عدد الشباب المستفيدين من خلال برامج تطوير المهارات والتوجيه المهني ضمن البرنامج لنحو 64 ألف شاب من مختلف محافظات مصر.

ويبلغ عدد المشاركين فى المعرض ١٥٠ عارض وعارضة بعدد ١٥٠ جناح يمثلون مختلف مراكز الشباب على مستوي الجمهورية باعمالهم المتميزة .

ويقوم بالاشراف على تنفيذ المعرض الادارة المركزية لتمكين الشباب برئاسة منال جمال وبالتعاون مع جميع الادارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، ويقام المعرض باستاد القاهرة الدولي لمدة اسبوع كامل فى الفترة من ٢٨ سبتمر حتى ٤ اكتوبر ٢٠٢٣ ويفتح المعرض ابوابه بالمجان للجمهور طوال ايام المعرض .