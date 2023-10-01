%8 ارتفاعا فى الشحن عبر الممرات المائية في الصين خلال 8 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل الصينية، توسعاً مطرداً في حجم نقل البضائع عبر الممرات المائية في الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي حجم الشحن بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته اليوم وكالة الانباء الصينية (شينخوا)أن إجمالي 6.02 مليار طن من البضائع تم نقلها عبر الممرات المائية في البلاد خلال الفترة المذكورة.
وكشفت البيانات أنه وفي شهر أغسطس الماضي وحده، تعاملت الممرات المائية الصينية مع 811.51 مليون طن من البضائع.
وخلال الفترة ما بين شهري يناير إلى أغسطس الماضيين، قادت مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين التوسع بين المناطق على مستوى المقاطعات، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 35.2 في المائة، تلتها مقاطعة لياونينغ ومقاطعة شنشي.
أ ش أ
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