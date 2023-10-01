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%8 ارتفاعا فى الشحن عبر الممرات المائية في الصين خلال 8 أشهر

10/1/2023 1:27:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل الصينية، توسعاً مطرداً في حجم نقل البضائع عبر الممرات المائية في الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي حجم الشحن بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته اليوم وكالة الانباء الصينية (شينخوا)أن إجمالي 6.02 مليار طن من البضائع تم نقلها عبر الممرات المائية في البلاد خلال الفترة المذكورة.

وكشفت البيانات أنه وفي شهر أغسطس الماضي وحده، تعاملت الممرات المائية الصينية مع 811.51 مليون طن من البضائع.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير إلى أغسطس الماضيين، قادت مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين التوسع بين المناطق على مستوى المقاطعات، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 35.2 في المائة، تلتها مقاطعة لياونينغ ومقاطعة شنشي.


أ ش أ


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