المجلس العالمي للسفر: الصين ستصبح أكبر سوق في العالم السنوات المقبلة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، إن تعافي القطاع من جائحة كوفيد-19 يسير“بشكل جيد حقا”، متوقعة أن تصبح الصين أكبر سوق للسفر والسياحة في العالم في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وقالت سيمبسون في مقابلة أجرتها معها وكالة أنباء ((شينخوا)) خلال منتدى اقتصاد السياحة العالمي الذي عقد مؤخرا في ماكاو بالصين وبثتها اليوم الجمعة“لقد أعيد فتح الصين أخيرا، ونشهد هذا الانتعاش الكامل”.

وقالت إن قطاع السفر والسياحة قبل الجائحة كان يمثل واحدا من كل 10 دولارات أمريكية يتم إنتاجها على الكوكب، و10 بالمائة من الاقتصاد العالمي، ووظيفة من كل 10 وظائف، إلى أن جاءت الجائحة وتسببت بفقدان العديد من الوظائف ووقف الأعمال.

وأضافت“لكن بحلول نهاية عام 2023 يجب أن نعود تقريبا إلى 10 تريليونات دولار أمريكي التي كان يحققها هذا القطاع عالميا”.

وجمع المنتدى، الذي عقد في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر تحت شعار“الوجهة 2030: إطلاق العنان لقوة السياحة من أجل الأعمال والتنمية”، ممثلين من حكومات ووجهات سياحية وشركات.

ووفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية، فإن السياحة الدولية قد واصلت تعافيها من أسوأ أزمة في تاريخها، حيث وصلت أعداد الوافدين إلى 84 بالمائة من مستويات ما قبل الجائحة بين يناير ويوليو هذا العام.

وتوقعت المنظمة في بيان صحفي هذا الأسبوع أن يؤدي تحسين وتعديل تدابير الاستجابة لكوفيد-19 في الصين، بالإضافة إلى إعادة فتح الأسواق والوجهات الآسيوية الأخرى، إلى مواصلة تعزيز السفر داخل المنطقة وغيرها من المناطق في العالم.

وفيما يتعلق بتوقعاتها للسفر والسياحة في الصين، قالت سيمبسون“الصين سوق مهمة للغاية تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار أمريكي. لقد فقدت بعضا من هذه القيمة خلال الوباء، لكن أعيد فتحها مرة أخرى، وعاد الصينيون إلى السفر كما بدأ الناس في زيارة الصين. التوقعات جيدة للغاية”.

وأضافت“نتوقع أن تصبح الصين أكبر سوق للسفر والسياحة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة... إنه أمر لا يصدق”.

وتأسس المجلس العالمي للسفر والسياحة في عام 1990 وهو منظمة غير ربحية مقرها لندن. ويضم من بين أعضائه مديرين تنفيذيين ورؤساء شركات ورؤساء شركات سفر وسياحة من القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت سيمبسون أيضا أن شركة جين جيانغ انترشيونال، وهي شركة سياحة وضيافة صينية مملوكة للدولة ومقرها شانغهاي، أصبحت شريكا جديدا لها.





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