ارتفاع الدولار واليورو واستقرار اليوان مقابل الروبل الروسي في بورصة موسكو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سعر صرف الدولار واليورو فيما استقر سعر اليوان مقابل الروبل الروسي من إغلاق بورصة موسكو يوم الخميس.
وذكرت وكالة تاس الروسية أن الدولار ارتفع مع إغلاق يوم الخميس بمقدار 19.75 كوبيك ليصل سعر الدولار إلى 97 روبل في بورصة موسكو مع بداية تعاملات اليوم الجمعة.
وارتفع سعر اليورو بمقدار 14 كوبيك ليصل إلى 102.35 روبل .. فيما استقر سعر صرف اليوان دون تغيير عند 13.308 روبل.
أ ش أ
MENAFN01102023000202011048ID1107170407
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.