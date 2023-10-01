ارتفاع الدولار واليورو واستقرار اليوان مقابل الروبل الروسي في بورصة موسكو

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سعر صرف الدولار واليورو فيما استقر سعر اليوان مقابل الروبل الروسي من إغلاق بورصة موسكو يوم الخميس.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن الدولار ارتفع مع إغلاق يوم الخميس بمقدار 19.75 كوبيك ليصل سعر الدولار إلى 97 روبل في بورصة موسكو مع بداية تعاملات اليوم الجمعة.

وارتفع سعر اليورو بمقدار 14 كوبيك ليصل إلى 102.35 روبل .. فيما استقر سعر صرف اليوان دون تغيير عند 13.308 روبل.





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