الزراعة: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير السلع الاستراتيجية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.. مشيرا إلى أنه على الرغم من المتغيرات التي يشهدها السوق العالمي، إلا أن الدولة المصرية نجحت في توفير السلع للمواطنين.

وقال الدكتور فهيم – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الاكتفاء الذاتي يعد قضية أمن قومي وتوفير الغذاء أمر تسعى أغلب الدول إليه.. لافتا إلى أننا نواجه بعض المشكلات مثل محدودية الأراضي الزراعية وتفتيت الحيازة، إلا أننا نحاول استغلال المتاح لتحقيق اكتفاء آمن لأغلب السلع.

وأضاف أن وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية عن طريق مشروعات التوسع الأفقي عن طريق استصلاح أراض جديدة أو من خلال التوسع الرأسي باستنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية وتحقق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أن محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة يعد من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة تتجاوز 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان.

ولفت إلى مشروع الصوب الزراعية، والذي وفر الخضروات في فترات أزمات عاشها العالم، حيث لم تتأثر مصر بهذه الأزمات، نتيجة وفرة المحاصيل الزراعية، حيث أحدث المشروع نقلة نوعية في المحاصيل الزراعية على مستوى الإنتاجية والجودة.

وأوضح فهيم أن الدولة تشجع الأفراد والقطاع الخاص على إقامة المشروعات الزراعية، والتي تحقق أعلى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.





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