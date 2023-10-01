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الجزار يتابع تنفيذ 2064 وحدة فى سكن كل المصريين بالسويس الجديدة - جريدة البورصة

10/1/2023 1:27:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين” بالمدينة، والتي تضم ٨٦ عمارة بها ٢٠٦٤ وحدة سكنية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن المبادرة الرئاسية” سكن كل المصريين” على قائمة أولويات المشروعات التى تتم متابعتها بصفة منتظمة، حيث توفر هذه المبادرة وحدات سكنية لمختلف الشرائح فى مجتمعات سكنية حضارية مخططة، كما أن هذه المبادرة تسهم فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وإحداث انتعاشة اقتصادية، ومن ثم هناك اهتمام كبير بها.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أنها تققدت موقع عمارات المبادرة الرئاسية” سكن كل المصريين” والتي تضم ٨٦ عمارة بها ٢٠٦٤ وحدة سكنية، يرافقها مسئولو الجهاز والمشروعات، والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات القومية بالمدن الجديدة ولاسيما المبادرة الرئاسية” سكن كل المصريين“.

وأشارت إلى أنها تابعت خلال الجولة، التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية والخارجية لواجهات عددٍ من العمارات وأعمال الإنشاءات المختلفة، وشددت على ضرورة أن يتماشى العمل وفقا للجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ، لافتةً إلى أن المدن الجديدة تضمن مراعاة معايير الجودة وتكامل الخدمات لتكون نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

وأعلنت رئيس جهاز السويس الجديدة، أن متوسط نسبة تنفيذ العمارات بلغ ٧٢٪، بجانب تقدم أعمال البنية التحتية للمشروع، ولاسيما أعمال الطرق، مضيفةً أن متوسط نسبة الإنجاز لمشروع السوق التجارية” 8 محال” بلغ 87%، وجارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي وحضانة بمنطقة الخدمات.

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال إحلال جزء من خط المياه الناقل قطر ٩٠٠مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بطول ٤.٥كم والمتعارض مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس /العين السخنة والطريق الدائري الإقليمي.

وأشارت” مخلوف” إلى أنه من المقرر أن يسهم المشروع في رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، بالتزامن مع أعمال تطوير طريق السويس / السخنة .

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