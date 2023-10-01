بدر الدين لـالبورصة: آر كير تدرس فرصًا استثمارية جديدة في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) كشف الدكتور أحمد بدر الدين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، ورئيس منصة“آى ام فى إى RMVB” التي تدير صندوق ((آر كير RCARE)) أن صندوق“آر كير” يدرس فرص استثمارية في مصر.

ويملك“آر كير” نحو 29% من أسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا، المدرجة فى البورصة المصرية.

وأضاف بدر الدين في تصريحات لـ((البورصة))، أن الصندوق المملوك للعديد من المستثمرين والذي تديره منصة RMVB والتي يرأس مجلس إدارتها لديه نموذج عمل مختلف يركز بصورة كبيرة على الاستثمار في مصر بقطاع الرعاية الصحية.

واستحوذ ((آر كير)) على شركة ((كير هيلث كير))، المالكة لنحو 29% من أسهم ((مستشفيات كليوباترا)) وكان قد تم تأسيس الصندوق حديثا وقامت ((RMBV)) بجمع رأسماله من مجموعة مستثمرين من ضمنهم صندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وفي فبراير 2022، كشفت مستشفى كليوباترا عن تغيير ملكية“كير هيلثكير ال تي دى”، بعد استحواذ ((آر كير)) على 100% من أسهم“كير هيلث كير ال تي دى” من شركة كريد هيلث كير ال تي دي.

وأوضحت كليوباترا في بيانا لها آنذاك، أن الشريك العام للصندوق المشتري هو RCare GP B.V وهو شركة مؤسسة طبقا لقوانين هولندا ومملوكة بشكل غير مباشر للمهندس أحمد عادل بدر الدين عضو مجلس إدارة الشركة المستهدفة ورئيس مجلس إدارة الشركة وتديرها RMBV، وهي شركة مؤسسة طبقا لقوانين هولندا وتعمل في مجال إدارة صناديق الاستثمار تحت رقابة هيئة الأسواق الهولندية ويديرها ((بدر الدين)).

وبحسب البيان لم يتم نقل ملكية أسهم مباشرة في الشركة إلى المشتري أو أي من أطرافه المرتبطة.