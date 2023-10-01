بدر الدين لـالبورصة: آر كير تدرس فرصًا استثمارية جديدة في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف الدكتور أحمد بدر الدين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، ورئيس منصة“آى ام فى إى RMVB” التي تدير صندوق ((آر كير RCARE)) أن صندوق“آر كير” يدرس فرص استثمارية في مصر.
ويملك“آر كير” نحو 29% من أسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا، المدرجة فى البورصة المصرية.
وأضاف بدر الدين في تصريحات لـ((البورصة))، أن الصندوق المملوك للعديد من المستثمرين والذي تديره منصة RMVB والتي يرأس مجلس إدارتها لديه نموذج عمل مختلف يركز بصورة كبيرة على الاستثمار في مصر بقطاع الرعاية الصحية.
واستحوذ ((آر كير)) على شركة ((كير هيلث كير))، المالكة لنحو 29% من أسهم ((مستشفيات كليوباترا)) وكان قد تم تأسيس الصندوق حديثا وقامت ((RMBV)) بجمع رأسماله من مجموعة مستثمرين من ضمنهم صندوق الاستثمارات العامة السعودى.
وفي فبراير 2022، كشفت مستشفى كليوباترا عن تغيير ملكية“كير هيلثكير ال تي دى”، بعد استحواذ ((آر كير)) على 100% من أسهم“كير هيلث كير ال تي دى” من شركة كريد هيلث كير ال تي دي.
وأوضحت كليوباترا في بيانا لها آنذاك، أن الشريك العام للصندوق المشتري هو RCare GP B.V وهو شركة مؤسسة طبقا لقوانين هولندا ومملوكة بشكل غير مباشر للمهندس أحمد عادل بدر الدين عضو مجلس إدارة الشركة المستهدفة ورئيس مجلس إدارة الشركة وتديرها RMBV، وهي شركة مؤسسة طبقا لقوانين هولندا وتعمل في مجال إدارة صناديق الاستثمار تحت رقابة هيئة الأسواق الهولندية ويديرها ((بدر الدين)).
وبحسب البيان لم يتم نقل ملكية أسهم مباشرة في الشركة إلى المشتري أو أي من أطرافه المرتبطة.
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