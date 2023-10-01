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اقتصاد إيطاليا يضعف تحت وطأة الفائدة المرتفعة في 2023

10/1/2023 1:27:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجل اقتصاد إيطاليا أداءاً ضعيفاً في الربع الثالث، ولا يُتوقع أن يتحسن بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، وفقاً لتقرير صادر عن اتحاد رئيسي للأعمال في البلاد.

قال اتحاد“كونفيندستريا” (Confindustria)، في تقريره الذي نُشر اليوم السبت:“بالإضافة إلى انخفاض الأنشطة الصناعية والتجارية، مرَّت الخدمات بانتكاسة. إذ يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة فيما يتراجع الائتمان والسيولة، كما أن تكاليف الطاقة آخذة في الزيادة.. كل هذا يؤثر على الاستهلاك والاستثمارات، مع تراجع الطلب الأجنبي”.

انكمش الاقتصاد الإيطالي بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.

كانت الحكومة الإيطالية قد أشارت في أحدث توقعاتها للميزانية، التي وافقت عليها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى أن الاقتصاد سينمو 0.8% في 2023، و1.2% العام المقبل.

كان وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جورجيتي، قد ألقى باللوم يوم الأربعاء الماضي على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة والغزو الروسي لأوكرانيا في تباطؤ نمو اقتصاد بلاده.

تخاطر حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني بالمواجهة مع بروكسل، بعد تأجيل هدف عجز ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2026، في وقتٍ تكافح فيه من أجل تجنب السقوط في الركود.


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