اقتصاد إيطاليا يضعف تحت وطأة الفائدة المرتفعة في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجل اقتصاد إيطاليا أداءاً ضعيفاً في الربع الثالث، ولا يُتوقع أن يتحسن بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، وفقاً لتقرير صادر عن اتحاد رئيسي للأعمال في البلاد.
قال اتحاد“كونفيندستريا” (Confindustria)، في تقريره الذي نُشر اليوم السبت:“بالإضافة إلى انخفاض الأنشطة الصناعية والتجارية، مرَّت الخدمات بانتكاسة. إذ يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة فيما يتراجع الائتمان والسيولة، كما أن تكاليف الطاقة آخذة في الزيادة.. كل هذا يؤثر على الاستهلاك والاستثمارات، مع تراجع الطلب الأجنبي”.
انكمش الاقتصاد الإيطالي بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.
كانت الحكومة الإيطالية قد أشارت في أحدث توقعاتها للميزانية، التي وافقت عليها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى أن الاقتصاد سينمو 0.8% في 2023، و1.2% العام المقبل.
كان وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جورجيتي، قد ألقى باللوم يوم الأربعاء الماضي على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة والغزو الروسي لأوكرانيا في تباطؤ نمو اقتصاد بلاده.
تخاطر حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني بالمواجهة مع بروكسل، بعد تأجيل هدف عجز ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2026، في وقتٍ تكافح فيه من أجل تجنب السقوط في الركود.
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