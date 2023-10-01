اجتماع مصرى سعودى منتصف الشهر لمتابعة معدلات تنفيذ الربط الكهربائى

يعقد الفريق المصرى السعودى المسئول عن متابعة مشروع الربط الكهربائى بين البلدين اجتماعا منتصف الشهر الحالى لاستعراض معدلات الأعمال التنفيذية بالمشروع.

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن معدلات التنفيذ بالمشروع تسير وفقاً للمتفق عليه بالجدول الزمنى المحدد بين البلدين، والأعمال التنفيذية فى حزمة الخط الهوائى ومحطة المحولات فى الرياض تسير بوتيرة أسرع من مثيلتها فى القاهرة، ويتم استكمال الحزم الأخرى بعد توريد المهمات لمسار المشروع فى البلدين.

وأضافت المصادر، أن الشركات التى تعاقدت معها مصر والسعودية ملتزمة بالأسعار والمواعيد المحددة للمشروع دون تأخير وفقاً لشروط التعاقد، وانتهى تحالف“إيه بى بى” و”الشركة السعودية للأعمال الكهربائية” من اختبارات محطات المحولات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية.

وقالت المصادر، إنه سيتم بدء التشغيل التجريبى لمشروع الربط الكهربائى بين البلدين بشكل كلى نهاية شهر مايو 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمى للمشروع، البالغة تكلفته 1.8 مليار دولار، على مرحلتين، الأولى فى يونيو 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، والثانية فى نوفمبر من العام نفسه بقدرة 1500 ميجاوات أيضاً.

وأوضحت المصادر، أنه فى حال وجود فائض قدرات كهربائية فى الخط بين البلدين، سيتم استغلال القدرات فى الربط مع الدول المجاورة وتصدير الكهرباء لها، ومن ضمنها اليونان التى وقعت مذكرة تفاهم مع مصر والسعودية للربط الكهربائى.



