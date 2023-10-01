اجتماع مصرى سعودى منتصف الشهر لمتابعة معدلات تنفيذ الربط الكهربائى

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: خطة لاستغلال الفائض من المشروع المزمع تنفيذه مع دول أخرى أبرزها اليونان
يعقد الفريق المصرى السعودى المسئول عن متابعة مشروع الربط الكهربائى بين البلدين اجتماعا منتصف الشهر الحالى لاستعراض معدلات الأعمال التنفيذية بالمشروع.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن معدلات التنفيذ بالمشروع تسير وفقاً للمتفق عليه بالجدول الزمنى المحدد بين البلدين، والأعمال التنفيذية فى حزمة الخط الهوائى ومحطة المحولات فى الرياض تسير بوتيرة أسرع من مثيلتها فى القاهرة، ويتم استكمال الحزم الأخرى بعد توريد المهمات لمسار المشروع فى البلدين.
وأضافت المصادر، أن الشركات التى تعاقدت معها مصر والسعودية ملتزمة بالأسعار والمواعيد المحددة للمشروع دون تأخير وفقاً لشروط التعاقد، وانتهى تحالف“إيه بى بى” و”الشركة السعودية للأعمال الكهربائية” من اختبارات محطات المحولات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية.
وقالت المصادر، إنه سيتم بدء التشغيل التجريبى لمشروع الربط الكهربائى بين البلدين بشكل كلى نهاية شهر مايو 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمى للمشروع، البالغة تكلفته 1.8 مليار دولار، على مرحلتين، الأولى فى يونيو 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، والثانية فى نوفمبر من العام نفسه بقدرة 1500 ميجاوات أيضاً.
وأوضحت المصادر، أنه فى حال وجود فائض قدرات كهربائية فى الخط بين البلدين، سيتم استغلال القدرات فى الربط مع الدول المجاورة وتصدير الكهرباء لها، ومن ضمنها اليونان التى وقعت مذكرة تفاهم مع مصر والسعودية للربط الكهربائى.
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