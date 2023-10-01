الكونجرس الأمريكي يسعى جاهدا لتجنب إغلاق الحكومة الوشيك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يسعى الكونجرس الأمريكي جاهدا يوم السبت لتجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد ساعات قليلة، ولجأ الجمهوريين في مجلس النواب إلى الديمقراطيين للمساعدة في تمرير إجراء مؤقت لإبقاء الوكالات الاتحادية مفتوحة.
وتخلى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.
وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة لمدة 45 يوما أخرى بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم نواب ديمقراطيين أكثر من الجمهوريين. ومن شأن هذا الإجراء أن يمدد تمويل الحكومة لمدة 45 يوما إذا أقره مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الديمقراطيون بالأغلبية ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.
ويمثل التصويت تحولا كبيرا في الوضع عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرا لا مفر منه.
ويعد الوقت المتاح قصيرا لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال 10 سنوات، والذي يمكن أن يبدأ في الساعة 12:01 صباحا (0401 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.
رويترز
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