شعبة الدواجن تطالب الزراعة بالسماح باستيراد الكتاكيت لمدة 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طالب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، وزارة الزراعة بالسماح باستيراد الكتاكيت لمدة 3 أشهر.
وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية“صدى البلد”، أن مصر كانت تنتج 1.5 مليار دجاجة خلال العام الواحد، وتراجع الإنتاج فى الوقت الحالي إلى 850 مليون دجاجة.
وأشار إلى تراجع إنتاج البيض من 14 مليار بيضة في العام إلى 8.5 مليار بيضة فقط.
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