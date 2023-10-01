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شعبة الدواجن تطالب الزراعة بالسماح باستيراد الكتاكيت لمدة 3 أشهر

10/1/2023 1:27:18 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) طالب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، وزارة الزراعة بالسماح باستيراد الكتاكيت لمدة 3 أشهر.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية“صدى البلد”، أن مصر كانت تنتج 1.5 مليار دجاجة خلال العام الواحد، وتراجع الإنتاج فى الوقت الحالي إلى 850 مليون دجاجة.

وأشار إلى تراجع إنتاج البيض من 14 مليار بيضة في العام إلى 8.5 مليار بيضة فقط.

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