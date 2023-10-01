انكماش عجز صافى الأصول الأجنبية لمصر للشهر الثانى على التوالى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > انكمش عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى شاملًا البنك المركزى للشهر الثانى على التوالى، خلال أغسطس الماضى، ليسجل 25.9 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.

وبلغ التراجع فى العجز نحو 360 مليون دولار، والعجز يمثل الفارق بين أصول القطاع الأجنبية الموظفة فى الخارج والبالغة 47 مليار دولار بنهاية أغسطس، والتزاماتها تجاه غير المقيمين وقيمتها 72.9 مليار دولار.

وخلال يوليو كان العجز فى صافى الأصول الأجنبية قد تراجع بنحو 805 ملايين دولار، بإجمالى انخفاض 1.2 مليار دولار خلال آخر شهرين.

وجاء انخفاض العجز فى أغسطس مدعومًا بتراجعه لدى البنك المركزى بنحو 723 مليون دولار، ليسجل 9.4 مليار دولار مقابل 10.1 مليار دولار فى يوليو.

وحد من انعكاس أثر التحسن لدى البنك المركزى اتساع العجز لدى البنوك التجارية بنحو 363 مليون دولار، ليصل إلى 16.5 مليار دولار مقابل 16.1 مليار دولار.

وانخفض العجز لدى البنك المركزى بدعم من زيادة أصوله بنحو 104 ملايين دولار، لتصل إلى 33.9 مليار دولار وانخفاض التزاماته بحوالى 619 مليون دولار، لتسجل 43.3 مليار دولار.

فيما اتسع لدى البنوك التجارية بالتزامن مع انخفاض أصولها الأجنبية 754 مليون دولار، لتسجل 13.1 مليار دولار، وانخفاض التزاماتها بنحو 391 مليون دولار لتصبح 29.6 مليار دولار.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى فى تقرير سابق لها، إن صافى الالتزامات الأجنبية على القطاع المصرفى فى مصر قد يتسع، خلال الفترة المقبلة، فى ظل طلبات الاستيراد الكبيرة المعلقة، بجانب حيازة الأجانب من أذون وسندات الخزانة التى ما زالت مرتفعة.

وقدرت الوكالة قيمة طلبات الواردات المعلقة بنحو 5.5 مليار دولار، فيما قالت مصادر لـ”البورصة” إنها تبلغ حاليًا 4.7 مليار دولار.

وأشارت إلى أن وضع صافى الأصول الأجنبية تدهور منذ يناير الماضى فى ظل خروج الأموال الساخنة وموجة التشديد النقدى عالمياً.

أضافت أن العجز قد يتسع إذا تواصلت التدفقات للخارج، وظل الاعتماد على البنوك لتوفير السيولة لتمويل الواردات، كما كان الوضع فى ديسمبر 2022، أو حال تدخلت السلطة للحفاظ على قيمة العملة.







