انكماش عجز صافى الأصول الأجنبية لمصر للشهر الثانى على التوالى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
انكمش عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى شاملًا البنك المركزى للشهر الثانى على التوالى، خلال أغسطس الماضى، ليسجل 25.9 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
وبلغ التراجع فى العجز نحو 360 مليون دولار، والعجز يمثل الفارق بين أصول القطاع الأجنبية الموظفة فى الخارج والبالغة 47 مليار دولار بنهاية أغسطس، والتزاماتها تجاه غير المقيمين وقيمتها 72.9 مليار دولار.
وخلال يوليو كان العجز فى صافى الأصول الأجنبية قد تراجع بنحو 805 ملايين دولار، بإجمالى انخفاض 1.2 مليار دولار خلال آخر شهرين.
وجاء انخفاض العجز فى أغسطس مدعومًا بتراجعه لدى البنك المركزى بنحو 723 مليون دولار، ليسجل 9.4 مليار دولار مقابل 10.1 مليار دولار فى يوليو.
وحد من انعكاس أثر التحسن لدى البنك المركزى اتساع العجز لدى البنوك التجارية بنحو 363 مليون دولار، ليصل إلى 16.5 مليار دولار مقابل 16.1 مليار دولار.
وانخفض العجز لدى البنك المركزى بدعم من زيادة أصوله بنحو 104 ملايين دولار، لتصل إلى 33.9 مليار دولار وانخفاض التزاماته بحوالى 619 مليون دولار، لتسجل 43.3 مليار دولار.
فيما اتسع لدى البنوك التجارية بالتزامن مع انخفاض أصولها الأجنبية 754 مليون دولار، لتسجل 13.1 مليار دولار، وانخفاض التزاماتها بنحو 391 مليون دولار لتصبح 29.6 مليار دولار.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى فى تقرير سابق لها، إن صافى الالتزامات الأجنبية على القطاع المصرفى فى مصر قد يتسع، خلال الفترة المقبلة، فى ظل طلبات الاستيراد الكبيرة المعلقة، بجانب حيازة الأجانب من أذون وسندات الخزانة التى ما زالت مرتفعة.
وقدرت الوكالة قيمة طلبات الواردات المعلقة بنحو 5.5 مليار دولار، فيما قالت مصادر لـ”البورصة” إنها تبلغ حاليًا 4.7 مليار دولار.
وأشارت إلى أن وضع صافى الأصول الأجنبية تدهور منذ يناير الماضى فى ظل خروج الأموال الساخنة وموجة التشديد النقدى عالمياً.
أضافت أن العجز قد يتسع إذا تواصلت التدفقات للخارج، وظل الاعتماد على البنوك لتوفير السيولة لتمويل الواردات، كما كان الوضع فى ديسمبر 2022، أو حال تدخلت السلطة للحفاظ على قيمة العملة.
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