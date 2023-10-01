أبوظبى الأول-مصر يحصل على تمويل بقيمة 750 مليون دولار من المجموعة الأم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
كشف البنك المركزى فى تقرير الوضع الخارجى لمصر أن أحد البنوك الإماراتية حصل على تمويل بقيمة 750 مليون دولار من المجموعة الأم.
وعلمت“البورصة” أن بنك أبوظبى الأول-مصر هو البنك الحاصل على التمويل.
وارتفع المركز المالى للبنك إلى 275 مليار جنيه بنهاية مارس تمثل الودائع منها 190 مليار جنيه وحقوق الملكية 23 مليار جنيه، مقابل 206 مليارات جنيه فى ديسمبر 2022 منها 139 مليار جنيه ودائع وحقوق الملكية 21.5 مليار جنيه.
فيما وصل مركزه المالى فى النصف الأول إلى 289.4 مليار جنيه تمثل الودائع فيها 194.5 مليار.
ونمت محفظة قروض البنك خلال النصف الأول بنحو 65% لتصل إلى 80.7 مليار جنيه، وبلغ صافى الدخل من العائد 6.8 مليار جنيه بارتفاع 119% مقارنة بالفترة ذاتها عن العام السابق، وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 975 مليون جنيه، مرتفعًا 36% مقارنة بالفترة ذاتها عن العام السابق.
ونمت أرباح البنك 317% خلال النصف الأول من العام الحالى لتصل إلى 6.6 مليار جنيه، وانتهى البنك من الإجراءات القانونية للاستحواذ على بنك عودة فى سبتمبر 2022، فيما انتهى من دمج الأنظمة خلال منتصف أكتوبر من العام نفسه.
وتوسعت البنوك فى الاقتراض خلال الفترة الماضية، لتعزيز مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، ولجأ بعضها للودائع والقروض المساندة من المراكز الأم، والبعض الآخر لاتفاقات التمويل مع المؤسسات الدولية.
وبنهاية مارس الماضى، بلغت الديون الخارجية على البنوك المصرية، نحو 21.1 مليار دولار، مقابل 17.4 مليار دولار بنهاية مارس 2022، و13.8 مليار دولار فى مارس 2021.
وقال البنك المركزى فى تقرير الوضع الخارجى، إن قروض القطاع الخاص غير المضمونة ارتفعت إلى 1.6 مليار دولار مدفوعة باقتراض البنك الإماراتى، وفى الوقت نفسه كشف أن القطاع الخاص عليه سداد 115.93 مليون دولار خلال 2024، ونحو 293 مليون دولار خلال 2025، ونحو 458.2 مليون دولار فى 2026 تشمل السندات الخضراء التى طرحها البنك الدولى بفائدة 3.829% واكتتبت فيها بالكامل مؤسسة التمويل الدولية.
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