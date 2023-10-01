أبوظبى الأول-مصر يحصل على تمويل بقيمة 750 مليون دولار من المجموعة الأم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > كشف البنك المركزى فى تقرير الوضع الخارجى لمصر أن أحد البنوك الإماراتية حصل على تمويل بقيمة 750 مليون دولار من المجموعة الأم.

وعلمت“البورصة” أن بنك أبوظبى الأول-مصر هو البنك الحاصل على التمويل.

وارتفع المركز المالى للبنك إلى 275 مليار جنيه بنهاية مارس تمثل الودائع منها 190 مليار جنيه وحقوق الملكية 23 مليار جنيه، مقابل 206 مليارات جنيه فى ديسمبر 2022 منها 139 مليار جنيه ودائع وحقوق الملكية 21.5 مليار جنيه.

فيما وصل مركزه المالى فى النصف الأول إلى 289.4 مليار جنيه تمثل الودائع فيها 194.5 مليار.

ونمت محفظة قروض البنك خلال النصف الأول بنحو 65% لتصل إلى 80.7 مليار جنيه، وبلغ صافى الدخل من العائد 6.8 مليار جنيه بارتفاع 119% مقارنة بالفترة ذاتها عن العام السابق، وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 975 مليون جنيه، مرتفعًا 36% مقارنة بالفترة ذاتها عن العام السابق.

ونمت أرباح البنك 317% خلال النصف الأول من العام الحالى لتصل إلى 6.6 مليار جنيه، وانتهى البنك من الإجراءات القانونية للاستحواذ على بنك عودة فى سبتمبر 2022، فيما انتهى من دمج الأنظمة خلال منتصف أكتوبر من العام نفسه.

وتوسعت البنوك فى الاقتراض خلال الفترة الماضية، لتعزيز مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، ولجأ بعضها للودائع والقروض المساندة من المراكز الأم، والبعض الآخر لاتفاقات التمويل مع المؤسسات الدولية.

وبنهاية مارس الماضى، بلغت الديون الخارجية على البنوك المصرية، نحو 21.1 مليار دولار، مقابل 17.4 مليار دولار بنهاية مارس 2022، و13.8 مليار دولار فى مارس 2021.

وقال البنك المركزى فى تقرير الوضع الخارجى، إن قروض القطاع الخاص غير المضمونة ارتفعت إلى 1.6 مليار دولار مدفوعة باقتراض البنك الإماراتى، وفى الوقت نفسه كشف أن القطاع الخاص عليه سداد 115.93 مليون دولار خلال 2024، ونحو 293 مليون دولار خلال 2025، ونحو 458.2 مليون دولار فى 2026 تشمل السندات الخضراء التى طرحها البنك الدولى بفائدة 3.829% واكتتبت فيها بالكامل مؤسسة التمويل الدولية.