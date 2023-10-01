بدء تطبيق الحوافز الضريبية للمشروعات الجديدة نوفمبر المقبل

تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الحكومة تطبيق منظومة الحوافز الضريبية للمشروعات الجديدة نوفمبر المقبل.

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة، خلال لقاءه جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، إن تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة يأتى تلبية لمطالب مجتمع الأعمال بوضع منظومة ضريبية ثابتة لمدة 10 سنوات، ونجحت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة متكاملة ثابتة لمدة 5 سنوات.

أشار إلى أن الهيئة وضعت هدف لخفض زمن الإفراج الجمركى عن البضائع من 147 يوم حاليًا إلى 14 يوما للقضاء على المشكلات التى تواجه المستثمرين والمساهمة فى الإسراع عن البضائع المحتجزة فى الموانئ .

أوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التى تعييق عملية الافراج عن البضائع وتوصلت، وتبين أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل نتيجة قلة المعامل المعتمدة وهى تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول فيها.

ذكر هيبة أن من اهم القرارات التى تساعد على حل مشكلات المستثمرين استحداث وزارة المالية نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين التصديرية وما عليهم من أعباء ضريبية لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوما لضمان الاسراع فى رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، بالاضافة إلي إجراء تعديلات على منح الجنسية والعمل على تشجيع القطاع الخاص لفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات وخاصة لإفريقيا.

أشار إلى أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بنهاية العام المالى 2023 تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022، وبذلك تتصدر المركز الأول فى جذب الاستثمارات على مستوي القارة الأفريقية والثانى على مستوى الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات .

أكد هيبة أن مصر من أهم الأسواق جذبا للمستثمرين فى ظل المنافسة العربية من السعودية حيث تعد مركز إقليمي لسلاسل الامداد والوصول للأسواق الإفريقية بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية.

أشار إلى أن الهيئة فى الـ 6 شهور الماضية خصصت 4.5 مليون متر مربع للمستثمرين.

تابع: ترتكز استراتيجية الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية وتهيئة مناخ الأعمال على محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها، وثانيا المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدًا عن المحاكم.