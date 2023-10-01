محللون: مؤشرات البورصة في اتجاه صاعد خلال الربع الرابع

مع اقتراب عام 2023 من نهايته، وبداية الربع الأخير حققت البورصة المصرية عبر مؤشرها الرئيسى، مستوى قياسى خلال الشهر الماضى بعد تخطى 20530 نقطة، فى ظل ظواهر مختلفة أبرزها تحول الأجانب للشراء بالأسهم، مع توقعات بتحرير سعر الصرف، وصعود مقصور على بعض الأسهم القيادية بالمؤشر.

عزا محللون صعود بعض الأسهم إلى استفادتها من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار البيع، أو وجود دخل بعملات أجنبية، كما تستفيد بعض الشركات من زخم تخارجات الحكومة فى إطار برنامج أعلنت عنه مصر مؤخرًا.

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال الربع الثالث من العام الحالى حيث قفز المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 14.2% ليصل إلى مستوى 20174 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 7.05% ليصل إلى مستوى 3785 نقطة.

قال صالح ناصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للسوق مازال فى إتجاه صاعد وسيستمر فى تحقيق قمم تاريخية على المدى المتوسط، بعد اختراق مستوى 18 ألف نقطة بأحجام تداول قياسية خلال شهر سبتمبر الماضى.

سجلت تعاملات الأجانب صافى شراء بقيمة 669.6 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 6.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، فيما اتجه العرب، نحو الشراء بصافى تعاملات بلغ 538.6 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 7% وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت الأسهم على 54.8% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 45.2% من التعاملات.

أضاف ناصر أن المؤشر بدأ دورة صعود منذ نهاية عام 2022، ستكون مدتها 5 سنوات حتى نهاية عام 2027، متوقعًا أن انخفاض معدلات تسارع صعود السوق مع نهاية الربع الثالث، يشير إلى إمكانية بداية حركة تصحيح قصيرة الأجل خلال الجلسات القادمة.

أوضح أن صعود المؤشر بأسهم معينة يجعل من الضرورى التركيز على الأسهم صاحبة الوزن النسبى المرتفع بالمؤشر الرئيسى، ثم الاحتفاظ بها فى حالة استمرار صعودها.

شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا، والذى قفز بنحو 7.65% ليصل إلى مستوى 5643.2 نقطة، وسجل مؤشر“EGX30 capped” هبوطًا بنهاية الربع الثالث بنحو 13.6% إلى مستوى 24341 نقطة.

شهد السوق قيم تداولات بنحو 277.2 مليار جنيه بنهاية الربع فى سبتمبر الماضى، من خلال تداول 47.1 مليار سهم، بتنفيذ 4.5 مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 179.8 مليار جنيه وكمية تداولات 44.3 مليار سهم، عبر 4.3 مليون عملية.

ذكر إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى لديه مستهدف على المدى المتوسط عند 24 ألف نقطة، اختراقه مرهون بعوامل مؤثرة على السوق خلال الربع الرابع من العام أبرزها إجراء الانتخابات الرئاسية.

أضاف أن صعود السوق ببعض الأسهم طبيعى نظرًا لاستفادتها من الظروف الحالية مع ارتفاع أسعار البيع أو وجود نشاط تصديرى أو دخل بالعملات الأجنبية.

أشار إلى أن التصحيح الهابط سيكون حتى مستوى 19700 نقطة، الذى وصفه بأنه دعم قوى على أن تظهر عند هذا المستوى ويبدأ الارتداد الصاعد منه.

لفت إلى أن التصحيح العنيف الذى حدث خلال العام الماضى من المستبعد تكراره فى أداء المؤشر الرئيسى خلال الفترة الحالية مع وجود عدد كبير من المحفزات.

وذكرت البورصة المصرية فى تقريرها الربع سنوى أن رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ارتفع بقيمة 211 مليار جنيه، لينهى التعاملات عند مستوى 1.37 تريليون جنيه مقابل 1.162 تريليون جنيه خلال الربع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 18.2%.