محللون: مؤشرات البورصة في اتجاه صاعد خلال الربع الرابع

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحول الأجانب للشراء بالأسهم أبرز ظواهر الربع الثالث
مع اقتراب عام 2023 من نهايته، وبداية الربع الأخير حققت البورصة المصرية عبر مؤشرها الرئيسى، مستوى قياسى خلال الشهر الماضى بعد تخطى 20530 نقطة، فى ظل ظواهر مختلفة أبرزها تحول الأجانب للشراء بالأسهم، مع توقعات بتحرير سعر الصرف، وصعود مقصور على بعض الأسهم القيادية بالمؤشر.
عزا محللون صعود بعض الأسهم إلى استفادتها من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار البيع، أو وجود دخل بعملات أجنبية، كما تستفيد بعض الشركات من زخم تخارجات الحكومة فى إطار برنامج أعلنت عنه مصر مؤخرًا.
شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال الربع الثالث من العام الحالى حيث قفز المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 14.2% ليصل إلى مستوى 20174 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 7.05% ليصل إلى مستوى 3785 نقطة.
قال صالح ناصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للسوق مازال فى إتجاه صاعد وسيستمر فى تحقيق قمم تاريخية على المدى المتوسط، بعد اختراق مستوى 18 ألف نقطة بأحجام تداول قياسية خلال شهر سبتمبر الماضى.
سجلت تعاملات الأجانب صافى شراء بقيمة 669.6 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 6.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، فيما اتجه العرب، نحو الشراء بصافى تعاملات بلغ 538.6 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 7% وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت الأسهم على 54.8% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 45.2% من التعاملات. ناصر: دورة الصعود الحالية من مستوى 18 ألف نقطة ستمتد لــ5 سنوات
أضاف ناصر أن المؤشر بدأ دورة صعود منذ نهاية عام 2022، ستكون مدتها 5 سنوات حتى نهاية عام 2027، متوقعًا أن انخفاض معدلات تسارع صعود السوق مع نهاية الربع الثالث، يشير إلى إمكانية بداية حركة تصحيح قصيرة الأجل خلال الجلسات القادمة.
أوضح أن صعود المؤشر بأسهم معينة يجعل من الضرورى التركيز على الأسهم صاحبة الوزن النسبى المرتفع بالمؤشر الرئيسى، ثم الاحتفاظ بها فى حالة استمرار صعودها.
شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا، والذى قفز بنحو 7.65% ليصل إلى مستوى 5643.2 نقطة، وسجل مؤشر“EGX30 capped” هبوطًا بنهاية الربع الثالث بنحو 13.6% إلى مستوى 24341 نقطة.
شهد السوق قيم تداولات بنحو 277.2 مليار جنيه بنهاية الربع فى سبتمبر الماضى، من خلال تداول 47.1 مليار سهم، بتنفيذ 4.5 مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 179.8 مليار جنيه وكمية تداولات 44.3 مليار سهم، عبر 4.3 مليون عملية.
ذكر إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى لديه مستهدف على المدى المتوسط عند 24 ألف نقطة، اختراقه مرهون بعوامل مؤثرة على السوق خلال الربع الرابع من العام أبرزها إجراء الانتخابات الرئاسية. النمر: المؤشر الرئيسى يستهدف مستوى 24 ألف نقطة على المدى المتوسط
أضاف أن صعود السوق ببعض الأسهم طبيعى نظرًا لاستفادتها من الظروف الحالية مع ارتفاع أسعار البيع أو وجود نشاط تصديرى أو دخل بالعملات الأجنبية.
أشار إلى أن التصحيح الهابط سيكون حتى مستوى 19700 نقطة، الذى وصفه بأنه دعم قوى على أن تظهر عند هذا المستوى ويبدأ الارتداد الصاعد منه.
لفت إلى أن التصحيح العنيف الذى حدث خلال العام الماضى من المستبعد تكراره فى أداء المؤشر الرئيسى خلال الفترة الحالية مع وجود عدد كبير من المحفزات.
وذكرت البورصة المصرية فى تقريرها الربع سنوى أن رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ارتفع بقيمة 211 مليار جنيه، لينهى التعاملات عند مستوى 1.37 تريليون جنيه مقابل 1.162 تريليون جنيه خلال الربع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 18.2%.
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