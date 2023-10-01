مجلس النواب يعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع غدا
التاريخ
10/1/2023 1:27:17 AM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعقد مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع غدا الأحد، وسيحدد رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي خلالها الجلسة موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من النواب .
ويستأنف مجلس النواب عقد جلساته يوم الثلاثاء المقبل وسيلعن خلالها الدكتور حنفي جبالي إجراءات انتخابات اللجان النوعية للمجلس والتى ستجرى في ذات اليوم.
أ ش أ
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