الأردن: رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الجاز بداية من الغد

MENAFN - Al-Borsa News) عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن اليوم السبت، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 أكتوبر المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر سبتمبر ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (15) فلساً/لتر ، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (15) فلساً/لتر، وارتفاع سعر السولار بمقدار (25) فلساً/لتر.

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (975) فلساً/لتر بدلاً من (960) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1220) فلساً/لتر بدلاً من (1205) فلسات/لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (825) فلساً/لتر بدلاً من (800) فلس/لتر.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الجاز لشهر أكتوبر المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.





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