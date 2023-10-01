كينيا تتوقع عائدات بقيمة مليار دولار لصادراتها من الشاي للعام الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) توقع نائب الرئيس الكيني، ريجاثي جاشوجوا، أن تصل عائدات صادرات بلاده من الشاي إلى مليار دولار أمريكي (150 مليار شلن كيني) للعام الجاري 2023.

وأوضح المسئول الكيني أن هذه العائدات المتوقعة لصادرات الشاي للعام الجاري ستزيد بمقدار 81 مليون دولار أمريكي (12 مليار شلن كيني) على عائدات التصدير المسجلة للعام الماضي 2022، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأشار إلى أن هذا التفاؤل بشأن صادرات الشاي يرتبط بمعدلات الإنتاج التي ستزداد من عام إلى آخر بفضل الجهود العامة لزيادة إنتاجية الشاي مثل توريد الأسمدة المدعومة.

وقال إن الحكومة الكينية وضعت برنامجا يجعل من الممكن خفض سعر كيس الأسمدة زنة 50 كجم إلى مستوى يتراوح بين 3000 و3500 شلن كيني مقابل سعر السوق الذي يتراوح بين 4000 و6000 شلن كيني، مضيفا أن هذه المبادرة جرى تنفيذها بدعم من وكالة تنمية الشاي (كتدا).

من جهتها أفادت مصادر وثيقة الصلة بصناعة الشاي في كينيا، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن حجم صادرات الشاي قد يتراوح بين 410 آلاف و 440 ألف طن بحلول نهاية الموسم، لافتة إلى أنه يتعين على كينيا، التي تعد ثالث منتج للشاي، تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للشاي الأسود على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الشاي يساهم بحوالي 2% في الناتج المحلي الإجمالي لكينيا، وفقا للبيانات الرسمية. وتعد باكستان وروسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة المتحدة واليمن أسواقا رئيسية للشاي الكيني.





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