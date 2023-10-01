كينيا تتوقع عائدات بقيمة مليار دولار لصادراتها من الشاي للعام الجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع نائب الرئيس الكيني، ريجاثي جاشوجوا، أن تصل عائدات صادرات بلاده من الشاي إلى مليار دولار أمريكي (150 مليار شلن كيني) للعام الجاري 2023.
وأوضح المسئول الكيني أن هذه العائدات المتوقعة لصادرات الشاي للعام الجاري ستزيد بمقدار 81 مليون دولار أمريكي (12 مليار شلن كيني) على عائدات التصدير المسجلة للعام الماضي 2022، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأشار إلى أن هذا التفاؤل بشأن صادرات الشاي يرتبط بمعدلات الإنتاج التي ستزداد من عام إلى آخر بفضل الجهود العامة لزيادة إنتاجية الشاي مثل توريد الأسمدة المدعومة.
وقال إن الحكومة الكينية وضعت برنامجا يجعل من الممكن خفض سعر كيس الأسمدة زنة 50 كجم إلى مستوى يتراوح بين 3000 و3500 شلن كيني مقابل سعر السوق الذي يتراوح بين 4000 و6000 شلن كيني، مضيفا أن هذه المبادرة جرى تنفيذها بدعم من وكالة تنمية الشاي (كتدا).
من جهتها أفادت مصادر وثيقة الصلة بصناعة الشاي في كينيا، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن حجم صادرات الشاي قد يتراوح بين 410 آلاف و 440 ألف طن بحلول نهاية الموسم، لافتة إلى أنه يتعين على كينيا، التي تعد ثالث منتج للشاي، تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للشاي الأسود على مستوى العالم.
تجدر الإشارة إلى أن الشاي يساهم بحوالي 2% في الناتج المحلي الإجمالي لكينيا، وفقا للبيانات الرسمية. وتعد باكستان وروسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة المتحدة واليمن أسواقا رئيسية للشاي الكيني.
أ ش أ
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