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كيما .. أنشطة جديدة تعزز النمو

10/1/2023 1:27:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تصدر قطاع البتروكيماويات أهم القطاعات التى دفعت المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للوصول إلى قمم تاريخية خلال الأسابيع الأخيرة، كان من أبرز الأسهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”.

استطاع السهم أن يحافظ على ارتفاعه خلال الأسبوع الماضى، بمعدل 19.69% مدفوعا بإعلان الشركة عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الحالى، حيث حققت زيادة فى الأرباح بمعدل 77% على أساس سنوى.

يدعم استمرار نمو السهم، التوسعات التى تتبناها الشركة، من خلال إضافة نشاط تشغيل الفنادق والنوادى الاجتماعية لسجل أعمالها بعد أن وافقت عليه البورصة المصرية الشهر الماضى، بالإضافة إلى مشاريعها فى قطاع الصناعات الكيماوية مثل مشروع إنتاج حامض النتريك بالتعاون مع شركة“تكنيمونت الإيطالية”.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت إيرادات“كيما” خلال العام المالى الماضى إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه فى الفترة المناظرة.


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