كيما .. أنشطة جديدة تعزز النمو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تصدر قطاع البتروكيماويات أهم القطاعات التى دفعت المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للوصول إلى قمم تاريخية خلال الأسابيع الأخيرة، كان من أبرز الأسهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”.
استطاع السهم أن يحافظ على ارتفاعه خلال الأسبوع الماضى، بمعدل 19.69% مدفوعا بإعلان الشركة عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الحالى، حيث حققت زيادة فى الأرباح بمعدل 77% على أساس سنوى.
يدعم استمرار نمو السهم، التوسعات التى تتبناها الشركة، من خلال إضافة نشاط تشغيل الفنادق والنوادى الاجتماعية لسجل أعمالها بعد أن وافقت عليه البورصة المصرية الشهر الماضى، بالإضافة إلى مشاريعها فى قطاع الصناعات الكيماوية مثل مشروع إنتاج حامض النتريك بالتعاون مع شركة“تكنيمونت الإيطالية”.
وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت إيرادات“كيما” خلال العام المالى الماضى إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه فى الفترة المناظرة.
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