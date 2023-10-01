مسئول بالاتحاد الأوروبي: الصين المستفيد الوحيد من التعريفات على السيارات الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) قال فالديس دومبروفسكيس، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، إن تدفق السيارات الكهربائية من الصين يؤثر على قرار تأخير تطبيق التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية المشحونة بين الكتلة الأوروبية والمملكة المتحدة.

وبموجب اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من المقرر فرض تعريفة جمركية قدرها 10% اعتبارًا من يناير على أي سيارة كهربائية تُشحن بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إذا كان أقل من 45% من قيمتها تأتي من المنطقتين.

تفرض صناعة السيارات ضغوطًا على الكتلة المكونة من 27 دولة لتمديد هذا الموعد النهائي لأنها تستورد حاليًا معظم بطاريات السيارات الكهربائية- عادة حوالي 40% من قيمة السيارة– من آسيا، حسب ما أوضحته وكالة أنباء“بلومبرج”.

تشير تقديرات الصناعة إلى أن هذه التعريفة ستزيد من تكاليف السيارات الكهربائية الأوروبية، وهذا بدوره يكلف القطاع 4.3 مليار يورو“أي ما يعادل 4.5 مليار دولار”، ومن ثم فإنه سيفاقم المخاوف في بروكسل من أن صناعة السيارات في الصين تتمتع بميزة تسعير غير عادلة نتيجة للإعانات.

تعليقاً على الأمر، قال دومبروفسكيس في مقابلة أجراها مع صحيفة“فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” الألمانية:“نأمل أن نتمكن من تجنب الرسوم الجمركية.. فإذا فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى تعريفات جمركية على بعضهما البعض، فهذا لن يساعد صناعتنا، بل سيساعد الصين فقط، هذا إن ساعدت على الإطلاق”.

ترغب شركات صناعة السيارات البريطانية والأوروبية في تمديد فترة التنفيذ التدريجي المخطط لها لمدة ثلاثة أعوام، الأمر الذي يوفر مزيدًا من الوقت لتطوير سلسلة توريد البطاريات في المنطقة.

وكانت بروكسل مصرة على تجنب إدخال تغييرات على نص اتفاقية التجارة والتعاون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خشية أن تفتح الباب أمام مراجعات أخرى.

وأفاد دومبروفسكيس بأنه سيكون من الممكن تجنب تعريفات السيارات الكهربائية“دون فتح اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، لكنه لم يخض في التفاصيل.

وأكد المفوض، الذي كان في الصين مؤخرًا لمناقشة قضايا تجارية، أنه في إطار تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية الصينية، قد تواجه العلامات التجارية الأخرى مثل“تسلا” تعريفات عقابية للاستفادة من الدعم الصيني والتصدير إلى أوروبا.

وقال دومبروفسكيس:“دعونا نفكر في الأمر على هذا النحو.. لم يُتخذ أي قرار، لكن الإجراءات لا تقتصر على العلامات التجارية الصينية”، مضيفًا أن التحقيق من المقرر أن يبدأ في الأيام المقبلة”.