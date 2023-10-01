مسئول بالاتحاد الأوروبي: الصين المستفيد الوحيد من التعريفات على السيارات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال فالديس دومبروفسكيس، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، إن تدفق السيارات الكهربائية من الصين يؤثر على قرار تأخير تطبيق التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية المشحونة بين الكتلة الأوروبية والمملكة المتحدة.
وبموجب اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من المقرر فرض تعريفة جمركية قدرها 10% اعتبارًا من يناير على أي سيارة كهربائية تُشحن بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إذا كان أقل من 45% من قيمتها تأتي من المنطقتين.
تفرض صناعة السيارات ضغوطًا على الكتلة المكونة من 27 دولة لتمديد هذا الموعد النهائي لأنها تستورد حاليًا معظم بطاريات السيارات الكهربائية- عادة حوالي 40% من قيمة السيارة– من آسيا، حسب ما أوضحته وكالة أنباء“بلومبرج”.
تشير تقديرات الصناعة إلى أن هذه التعريفة ستزيد من تكاليف السيارات الكهربائية الأوروبية، وهذا بدوره يكلف القطاع 4.3 مليار يورو“أي ما يعادل 4.5 مليار دولار”، ومن ثم فإنه سيفاقم المخاوف في بروكسل من أن صناعة السيارات في الصين تتمتع بميزة تسعير غير عادلة نتيجة للإعانات.
تعليقاً على الأمر، قال دومبروفسكيس في مقابلة أجراها مع صحيفة“فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” الألمانية:“نأمل أن نتمكن من تجنب الرسوم الجمركية.. فإذا فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى تعريفات جمركية على بعضهما البعض، فهذا لن يساعد صناعتنا، بل سيساعد الصين فقط، هذا إن ساعدت على الإطلاق”.
ترغب شركات صناعة السيارات البريطانية والأوروبية في تمديد فترة التنفيذ التدريجي المخطط لها لمدة ثلاثة أعوام، الأمر الذي يوفر مزيدًا من الوقت لتطوير سلسلة توريد البطاريات في المنطقة.
وكانت بروكسل مصرة على تجنب إدخال تغييرات على نص اتفاقية التجارة والتعاون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خشية أن تفتح الباب أمام مراجعات أخرى.
وأفاد دومبروفسكيس بأنه سيكون من الممكن تجنب تعريفات السيارات الكهربائية“دون فتح اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، لكنه لم يخض في التفاصيل.
وأكد المفوض، الذي كان في الصين مؤخرًا لمناقشة قضايا تجارية، أنه في إطار تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية الصينية، قد تواجه العلامات التجارية الأخرى مثل“تسلا” تعريفات عقابية للاستفادة من الدعم الصيني والتصدير إلى أوروبا.
وقال دومبروفسكيس:“دعونا نفكر في الأمر على هذا النحو.. لم يُتخذ أي قرار، لكن الإجراءات لا تقتصر على العلامات التجارية الصينية”، مضيفًا أن التحقيق من المقرر أن يبدأ في الأيام المقبلة”.
MENAFN01102023000202011048ID1107170389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.