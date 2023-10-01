تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية الجمعة المقبلة

تعتزم شركة روساتوم الروسية بدء تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية يوم الجمعة المقبل.

وقال أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، إنه تم الانتهاء من الصبة الخرسانية لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثالثة بإجمالى 1330 مترا مكعبات، وكذلك تم الانتهاء من نقل مصيدة قلب المفاعل إلى الوحدة النووية الأولى بمحطة الطاقة النووية فى الضبعة تمهيدا لتركيبها يوم 6 أكتوبر.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال الفحص والقبول لبعض أجزاء مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية فى روسيا استعدادا لبدء شحنها إلى موقع الإنشاءات بالضبعة، وكذلك استكمال أعمال الفحص والاختبارات لبعض الأجزاء من النظام الخاص بخزانات التصريف بمبنى المفاعل.

وأوضح أنه جار استكمال أعمال الفحص والقبول لأكثر من 160 ماسورة خاصة بأنظمة التصريف بمبنى الأنظمة المساعدة بالوحدة النووية الأولى فى روسيا.

كما انتهت أعمال الفحص والقبول لأول مجموعة من مواسير نظام اختراق كابلات الجهد المنخفض الخاصة بمبنى المفاعل للوحدة النووية الأولى بروسيا تمهيدا لشحنها لموقع محطة الضبعة.

وقال الوكيل، إنه لا توجد أى مشكلات أو معوقات بشأن صرف دفعات القرض الروسى لتنفيذ حزمة أعمال محطة الطاقة النووية فى الضبعة، ويتم السير فى الإجراءات وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه دون أى تعديلات.

واتفقت مصر وروسيا على إنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرات إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات تنفذها شركة روساتوم الروسية بعد تقديمها أفضل عرض فنى ومالى لمصر.

وقدمت روسيا قرضا إلى مصر لتمويل 85% من تكلفة المشروع، وتشارك فى المناقصات الخاصة بتوريد المكونات والمهمات عدد من الشركات المصرية ضمن المكون المحلى للمشروع البالغ 20% والذى يزيد تدريجياً ليصل إلى 35% مع اكتمال المشروع بقدرة 4800 ميجاوات.

ويتم صرف دفعات من القرض الروسى وفقاً لتقدم الأعمال وبحسب الاتفاق المبرم بين مصر وروسيا، ويتم عرض تقرير شهرى بالتنسيق بين الجانبين لمتابعة الجدول الزمنى وتقدم الأعمال التنفيذية بالمشروع من توريدات احتياجات المشروع وأعمال فحص واختبارات لمهمات سيتم توريدها.

ومن المتوقع أن يصل حجم أعمال الشركات المصرية فى مشروع محطة الضبعة النووية إلى نحو 5 مليارات دولار.