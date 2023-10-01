تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية الجمعة المقبلة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الوكيل: لا توجد معوقات فى صرف دفعات القرض الروسى للمشروع النووى
تعتزم شركة روساتوم الروسية بدء تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية يوم الجمعة المقبل.
وقال أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، إنه تم الانتهاء من الصبة الخرسانية لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثالثة بإجمالى 1330 مترا مكعبات، وكذلك تم الانتهاء من نقل مصيدة قلب المفاعل إلى الوحدة النووية الأولى بمحطة الطاقة النووية فى الضبعة تمهيدا لتركيبها يوم 6 أكتوبر.
وأشار إلى الانتهاء من أعمال الفحص والقبول لبعض أجزاء مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية فى روسيا استعدادا لبدء شحنها إلى موقع الإنشاءات بالضبعة، وكذلك استكمال أعمال الفحص والاختبارات لبعض الأجزاء من النظام الخاص بخزانات التصريف بمبنى المفاعل.
وأوضح أنه جار استكمال أعمال الفحص والقبول لأكثر من 160 ماسورة خاصة بأنظمة التصريف بمبنى الأنظمة المساعدة بالوحدة النووية الأولى فى روسيا.
كما انتهت أعمال الفحص والقبول لأول مجموعة من مواسير نظام اختراق كابلات الجهد المنخفض الخاصة بمبنى المفاعل للوحدة النووية الأولى بروسيا تمهيدا لشحنها لموقع محطة الضبعة.
وقال الوكيل، إنه لا توجد أى مشكلات أو معوقات بشأن صرف دفعات القرض الروسى لتنفيذ حزمة أعمال محطة الطاقة النووية فى الضبعة، ويتم السير فى الإجراءات وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه دون أى تعديلات.
واتفقت مصر وروسيا على إنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرات إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات تنفذها شركة روساتوم الروسية بعد تقديمها أفضل عرض فنى ومالى لمصر.
وقدمت روسيا قرضا إلى مصر لتمويل 85% من تكلفة المشروع، وتشارك فى المناقصات الخاصة بتوريد المكونات والمهمات عدد من الشركات المصرية ضمن المكون المحلى للمشروع البالغ 20% والذى يزيد تدريجياً ليصل إلى 35% مع اكتمال المشروع بقدرة 4800 ميجاوات.
ويتم صرف دفعات من القرض الروسى وفقاً لتقدم الأعمال وبحسب الاتفاق المبرم بين مصر وروسيا، ويتم عرض تقرير شهرى بالتنسيق بين الجانبين لمتابعة الجدول الزمنى وتقدم الأعمال التنفيذية بالمشروع من توريدات احتياجات المشروع وأعمال فحص واختبارات لمهمات سيتم توريدها.
ومن المتوقع أن يصل حجم أعمال الشركات المصرية فى مشروع محطة الضبعة النووية إلى نحو 5 مليارات دولار.
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