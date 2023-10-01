هل تخشى الصين التعويم أكثر من الانكماش؟

عندما يصدر خبراء الاقتصاد أحكامًا على أنظمة سعر الصرف، فإنهم يرغبون في استدعاء المعضلة الثلاثية السياسة النقدية، فقد يرغب بلد ما في عملة مستقرة وتدفقات حرة لرأس المال وسياسة نقدية مستقلة قادرة على الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد المحلي، بغض النظر عما تفعله البنوك المركزية في أماكن أخرى.

ومع ذلك، هناك تباينات جوهرية بين هذه الأهداف، بالتالي من المحزن قول إن الدولة يمكنها اختيار اثنين فقط من الثلاثة خيارات.

المعضلة جزء ثابت من النظرية، لكن من الناحية العملية، فإن الاختيار ليس شديد الوضوح، فلا يمكن لأي بلد أن يحصل على الامتيازات الثلاثة كاملة، لكن بعض الدول، مثل الصين، تتمتع بالبعض من كل امتياز.

فعلى سبيل المثال، حاولت الصين أن تسلك طريقها الخاص في السياسة النقدية خلال العام الجاري، فقد أدى الركود العقاري وتراجع ثقة المستهلكين وانخفاض الصادرات إلى إفساد إعادة فتح الاقتصاد بعد كوفيد، مما ساهم في انخفاض التضخم بشكل خطير.

رداً على ذلك، خفف البنك المركزي الصيني من تشدده النقدي، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير في أمريكا وأماكن أخرى.

وخفضت البلاد متطلبات الاحتياطي للبنوك في 15 سبتمبر للمرة الثانية هذا العام، كما خفضت أسعار الفائدة مرتين، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

تأثر اليوان، كما كان متوقعاً، بتراجع الصين واستجابتها النقدية، فقد انخفض اليوان بنسبة 9% مقابل الدولار بدءاً من منتصف يناير وحتى 8 سبتمبر، عندما بلغت السعادة بشأن إعادة فتح الصين عنان السماء

هذا الأمر يبدو جيدًا في ظاهر الأمر، حيث يجب أن تعزز العملة الأضعف الصادرات وتمنع الانكماش.

ويشير بنك“جولدمان ساكس” إلى أن الانخفاض المستمر بنسبة 10% في اليوان مقابل شركاء الصين التجاريين قد يضيف 0.75 نقطة مئوية إلى نمو الصين، التي تكافح للوصول إلى 5% خلال العام الجاري، كما يمكن أن يزيد تضخم أسعار المستهلكين، الذي يقترب من الصفر، بمقدار 1% على المدى الطويل.

ومع ذلك، تود الصين أيضًا أن يتماشى قدرًا ضئيلاً من استقرار العملة مع استقلالها النقدي، وهي تخشى أن تؤدي الانخفاضات الحادة في اليوان إلى توقع المزيد من الانخفاضات.

لاتزال الصين تتحمل تبعات عام 2015، عندما أدى انخفاض قيمة العملة إلى تدفقات كبيرة لرأس المال إلى الخارج، وبالتالي يشعر البنك المركزي بأنه مقيد في ممارسته للاستقلالية النقدية.

كانت تخفيضات أسعار الفائدة صغيرة- 0.1 نقطة مئوية فقط في كل مرة بالنسبة للمعدل قصير الأجل، وقد كانوا أيضًا متحفظين.

ففي يونيو، خفضت سعر الفائدة لمدة سبعة أيام قبل يومين من إجراء مثل هذه التحركات عادةً، ربما لتجنب صدام واضح للغاية مع اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما يشير بيكي ليو، من بنك“ستاندرد تشارترد”.

كما حاول البنك المركزي الصيني دعم اليوان، حيث طلب المسؤولون من المضاربين عدم أخذ رهانات من جانب واحد.

لقد خفضوا متطلبات احتياطي النقد الأجنبي للبنوك وبالتالي ضخوا الدولارات إلى المنظومة النقدية، كما قيد البنك المركزي سيولة اليوان في الخارج، مما صعب على المضاربين اقتراض اليوان من أجل بيعه.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبنك المركزي بمقدار 44 مليار دولار في أغسطس، ولا يمكن حساب كل ذلك بسهولة من خلال التغييرات في تقييم الأصول التي يحتفظ بها، وهذا يثير احتمال تدخل البنك بشكل محدود.

كما يمنح نظام سعر الصرف الصيني المميز للبنك المركزي فرصة للتدخل بطريقة أخرى، ولا يُسمح بتعويم اليوان بأكثر من 2% فوق أو أقل من“رقم ثابت” يحسبه البنك صباح كل يوم.

من المفترض أن يعكس الرقم الثابت قوى السوق في اليوم السابق، لكن البنك يدخل أحيانًا ما يسميه“عامل معاكس للدورات الاقتصادية” (أو أي عامل عشوائي) في حساباته، وهذا الأمر سمح للبنك بتعيين الرقم الثابت بمعدل أقوى من إغلاق اليوم السابق.

في الواقع، في الأيام الأخيرة كان هناك المزيد من العوامل العشوائية بالنسبة للرقم الثابت أكثر من أي وقت مضى.

لاقت هذه التدخلات نجاحاً إلى حدٍ ما، حيث توقف اليوان عن التراجع أمام سلة العملات التجارية التي تستخدمها السلطات كمقياس للقيمة، وأصبحت العملة أقوى قليلاً أمام الدولار عما كانت عليه في بداية الشهر.

وكل هذه التدخلات تأتي بتكلفة، فهي تشدد الأوضاع المالية وتمنع بعض التسهيلات النقدية التي يسعى إليها البنك المركزي.

على الرغم من أنه يمكن هندسة عملة اليوان لتكون أكثر استقرارًا قليلاً، إلا أنه ينتج حافزًا نقديًا أقل قوة إلى حد ما، ويمكن أن يكون لدى الصين القليل من كل شيء، لكن ليس الكثير من أي شيء.