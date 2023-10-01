هل تخشى الصين التعويم أكثر من الانكماش؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) البنك المركزي يخضع لقيوده التي حددها بنفسه على اليوان
عندما يصدر خبراء الاقتصاد أحكامًا على أنظمة سعر الصرف، فإنهم يرغبون في استدعاء المعضلة الثلاثية السياسة النقدية، فقد يرغب بلد ما في عملة مستقرة وتدفقات حرة لرأس المال وسياسة نقدية مستقلة قادرة على الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد المحلي، بغض النظر عما تفعله البنوك المركزية في أماكن أخرى.
ومع ذلك، هناك تباينات جوهرية بين هذه الأهداف، بالتالي من المحزن قول إن الدولة يمكنها اختيار اثنين فقط من الثلاثة خيارات.
المعضلة جزء ثابت من النظرية، لكن من الناحية العملية، فإن الاختيار ليس شديد الوضوح، فلا يمكن لأي بلد أن يحصل على الامتيازات الثلاثة كاملة، لكن بعض الدول، مثل الصين، تتمتع بالبعض من كل امتياز.
فعلى سبيل المثال، حاولت الصين أن تسلك طريقها الخاص في السياسة النقدية خلال العام الجاري، فقد أدى الركود العقاري وتراجع ثقة المستهلكين وانخفاض الصادرات إلى إفساد إعادة فتح الاقتصاد بعد كوفيد، مما ساهم في انخفاض التضخم بشكل خطير.
رداً على ذلك، خفف البنك المركزي الصيني من تشدده النقدي، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير في أمريكا وأماكن أخرى.
وخفضت البلاد متطلبات الاحتياطي للبنوك في 15 سبتمبر للمرة الثانية هذا العام، كما خفضت أسعار الفائدة مرتين، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.
تأثر اليوان، كما كان متوقعاً، بتراجع الصين واستجابتها النقدية، فقد انخفض اليوان بنسبة 9% مقابل الدولار بدءاً من منتصف يناير وحتى 8 سبتمبر، عندما بلغت السعادة بشأن إعادة فتح الصين عنان السماء
هذا الأمر يبدو جيدًا في ظاهر الأمر، حيث يجب أن تعزز العملة الأضعف الصادرات وتمنع الانكماش.
ويشير بنك“جولدمان ساكس” إلى أن الانخفاض المستمر بنسبة 10% في اليوان مقابل شركاء الصين التجاريين قد يضيف 0.75 نقطة مئوية إلى نمو الصين، التي تكافح للوصول إلى 5% خلال العام الجاري، كما يمكن أن يزيد تضخم أسعار المستهلكين، الذي يقترب من الصفر، بمقدار 1% على المدى الطويل.
ومع ذلك، تود الصين أيضًا أن يتماشى قدرًا ضئيلاً من استقرار العملة مع استقلالها النقدي، وهي تخشى أن تؤدي الانخفاضات الحادة في اليوان إلى توقع المزيد من الانخفاضات.
لاتزال الصين تتحمل تبعات عام 2015، عندما أدى انخفاض قيمة العملة إلى تدفقات كبيرة لرأس المال إلى الخارج، وبالتالي يشعر البنك المركزي بأنه مقيد في ممارسته للاستقلالية النقدية.
كانت تخفيضات أسعار الفائدة صغيرة- 0.1 نقطة مئوية فقط في كل مرة بالنسبة للمعدل قصير الأجل، وقد كانوا أيضًا متحفظين.
ففي يونيو، خفضت سعر الفائدة لمدة سبعة أيام قبل يومين من إجراء مثل هذه التحركات عادةً، ربما لتجنب صدام واضح للغاية مع اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما يشير بيكي ليو، من بنك“ستاندرد تشارترد”.
كما حاول البنك المركزي الصيني دعم اليوان، حيث طلب المسؤولون من المضاربين عدم أخذ رهانات من جانب واحد.
لقد خفضوا متطلبات احتياطي النقد الأجنبي للبنوك وبالتالي ضخوا الدولارات إلى المنظومة النقدية، كما قيد البنك المركزي سيولة اليوان في الخارج، مما صعب على المضاربين اقتراض اليوان من أجل بيعه.
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبنك المركزي بمقدار 44 مليار دولار في أغسطس، ولا يمكن حساب كل ذلك بسهولة من خلال التغييرات في تقييم الأصول التي يحتفظ بها، وهذا يثير احتمال تدخل البنك بشكل محدود.
كما يمنح نظام سعر الصرف الصيني المميز للبنك المركزي فرصة للتدخل بطريقة أخرى، ولا يُسمح بتعويم اليوان بأكثر من 2% فوق أو أقل من“رقم ثابت” يحسبه البنك صباح كل يوم.
من المفترض أن يعكس الرقم الثابت قوى السوق في اليوم السابق، لكن البنك يدخل أحيانًا ما يسميه“عامل معاكس للدورات الاقتصادية” (أو أي عامل عشوائي) في حساباته، وهذا الأمر سمح للبنك بتعيين الرقم الثابت بمعدل أقوى من إغلاق اليوم السابق.
في الواقع، في الأيام الأخيرة كان هناك المزيد من العوامل العشوائية بالنسبة للرقم الثابت أكثر من أي وقت مضى.
لاقت هذه التدخلات نجاحاً إلى حدٍ ما، حيث توقف اليوان عن التراجع أمام سلة العملات التجارية التي تستخدمها السلطات كمقياس للقيمة، وأصبحت العملة أقوى قليلاً أمام الدولار عما كانت عليه في بداية الشهر.
وكل هذه التدخلات تأتي بتكلفة، فهي تشدد الأوضاع المالية وتمنع بعض التسهيلات النقدية التي يسعى إليها البنك المركزي.
على الرغم من أنه يمكن هندسة عملة اليوان لتكون أكثر استقرارًا قليلاً، إلا أنه ينتج حافزًا نقديًا أقل قوة إلى حد ما، ويمكن أن يكون لدى الصين القليل من كل شيء، لكن ليس الكثير من أي شيء.
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