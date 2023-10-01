Sunday, 01 October 2023 09:13 GMT

الصين تصدر أكثر من 510 آلاف شهادة منشأ للتجارة الدولية في شهر أغسطس

10/1/2023 1:27:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدرت السلطات الصينية إجمالي 510800 شهادة منشأ في شهر أغسطس، بحسب بيانات صادرة عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.

وقال المجلس – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت إن السلطات الصينية أصدرت نحو 21672 شهادة منشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بزيادة 16.04 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف أنه من المتوقع أن تقليل هذه الشهادات من الرسوم الجمركية بواقع 11 مليون دولار أمريكي على المنتجات الصينية الواردة إلى الدول الأعضاء في الشراكة.

وشهادات المنشأ هي وثائق تستخدم على نطاق واسع في المعاملات التجارية الدولية. وتنص على أن المنتجات المدرجة قد استوفت المعايير الكافية حتى يمكن اعتبارها معروفة المنشأ في دولة معينة. ويعد إصدار هذه الشهادات مقياسا للتجارة الخارجية على نطاق واسع.


أ ش أ

MENAFN01102023000202011048ID1107170386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث