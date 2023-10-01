الصين تصدر أكثر من 510 آلاف شهادة منشأ للتجارة الدولية في شهر أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت السلطات الصينية إجمالي 510800 شهادة منشأ في شهر أغسطس، بحسب بيانات صادرة عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.

وقال المجلس – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت إن السلطات الصينية أصدرت نحو 21672 شهادة منشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بزيادة 16.04 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف أنه من المتوقع أن تقليل هذه الشهادات من الرسوم الجمركية بواقع 11 مليون دولار أمريكي على المنتجات الصينية الواردة إلى الدول الأعضاء في الشراكة.

وشهادات المنشأ هي وثائق تستخدم على نطاق واسع في المعاملات التجارية الدولية. وتنص على أن المنتجات المدرجة قد استوفت المعايير الكافية حتى يمكن اعتبارها معروفة المنشأ في دولة معينة. ويعد إصدار هذه الشهادات مقياسا للتجارة الخارجية على نطاق واسع.





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