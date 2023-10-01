الصين تصدر أكثر من 510 آلاف شهادة منشأ للتجارة الدولية في شهر أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدرت السلطات الصينية إجمالي 510800 شهادة منشأ في شهر أغسطس، بحسب بيانات صادرة عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.
وقال المجلس – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت إن السلطات الصينية أصدرت نحو 21672 شهادة منشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بزيادة 16.04 بالمئة على أساس سنوي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تقليل هذه الشهادات من الرسوم الجمركية بواقع 11 مليون دولار أمريكي على المنتجات الصينية الواردة إلى الدول الأعضاء في الشراكة.
وشهادات المنشأ هي وثائق تستخدم على نطاق واسع في المعاملات التجارية الدولية. وتنص على أن المنتجات المدرجة قد استوفت المعايير الكافية حتى يمكن اعتبارها معروفة المنشأ في دولة معينة. ويعد إصدار هذه الشهادات مقياسا للتجارة الخارجية على نطاق واسع.
أ ش أ
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