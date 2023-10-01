الهند تعتزم خفض الحد الأدنى لسعر تصدير الأرز البسمتي

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس الهند، أكبر مصدر للأرز على مستوى العالم، تخفض الحد الأدنى لسعر شحنات تصدير الأرزالبسمتي لجعل الصنف المُميَّز جذاباً في السوق العالمية، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.

نيودلهي، التي قلصت المبيعات الخارجية لكافة درجات أنواع الأرز للسيطرة على تضخم الغذاء المحلي، ستقلّص الحد الأدنى لسعر التصدير إلى 850 دولاراً للطن من 1200 دولار، حسبما ذكر الأشخاص الذين طلبوا عدم نشر اسماءهم نظراً لأن المناقشات غير معلنة، وأضافوا أن القرار في هذا الصدد سيتُخذ قريباً.

بيَّن الأشخاص أن الحكومة تدرس المقترح بعد مناشدات من شركات القطاع التي تقول إن مستويات الأسعار الحالية تزيد تكلفة شحنات التصدير الهندية عن الواردة من دول مثل باكستان. استحوذ الأرز البسمتي على 20% من شحنات الهند في موسم 2021-2022.

امتنع متحدث يمثل كلاً من وزارتي الغذاء والتجارة عن التعليق على المقترح.

ربما يساعد هذا الإجراء المحتمل تجار الهند على التنافس في السوق العالمية ويقلص الأسعار العالمية لهذا الصنف، الذي يُزرع بصفة عامة في شبه القارة الهندية ويستحق علاوة سعرية كبيرة بسبب حجم الحبوب الأطول ورائحته المتميزة. ليس من المتوقع أن يكون للقرار المحتمل ضغوط تصاعدية على أسعار الأرز المحلية إذ تُصدِّر الهند عادة غالبية إنتاجها من نوع البسمتي.

وضعت الدولة الواقعة جنوب آسيا سعراً أدنى أغسطس الماضي لمنع بعض التجار من تهريب الأرز الأبيض غير البسمتي المحظور تصديره من خلال الإفصاح عنه باعتباره من نوع البسمتي الأعلى سعراً.

قفز سعر الأرز الآسيوي القياسي لأعلى مستوياته خلال 15 سنة تقريباً أوائل الشهر الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات العالمية، قبل تقليص الصعود بفضل تحسّن توقعات المحاصيل التايلندية.

يقول التجار إنه حتى بعد إجراء الهند المحتمل تجاه صادرات الأرز البسمتي، يمكن أن تستمر القيود المفروضة على شحنات تصدير القمح والأرز العادي والسكر لمدة أطول. ربما تخفف الحكومة قدراً من القواعد بعد موسم حصاد المحاصيل خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين، لكن العديد من القيود قد تبقى حتى أوائل 2024 عندما يحين موعد إجراء الانتخابات الوطنية. وسيتواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع الناخبين في سعيه للفوز بولاية ثالثة مدتها 5 أعوام.





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