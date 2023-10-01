شباب الأعمال تتعاون مع التمثيل التجارى لفتح أسواق تصديرية جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفقت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مع جهاز التمثيل التجارى على عقد لقاء مشترك كل 3 شهور لمحاولة فتح أسواق تصديرية جديدة بأوروبا وأفريقيا.
قال المهندس بسام الشنوانى رئيس الجمعية، خلال لقاءه بالوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل ابتجارة، إن الاستراتيجية التى تسعى الجمعية لتنفيذها تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطنى ويحفز التصدير بمصر وفق رؤية 2030، لزيادة الصادرات إلى100 مليون دولار.
وأعلنت الجمعية نهاية الأسبوع الماضى عن استراتيجيتها للتعاون مع الهيئات الحكومية وعلى رأسها هيئة الاستثمار والتمثيل التجارى والهيئات الاقتصادية لإعداد خريطة طريق متوافق عليها لزيادة دور الجمعية فى تعزيز النمو الاقتصادى وفتح أسواق تصديرية جديدة الأعضاء.
وقال محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، إن لجنة الزراعة بالجمعية تعكف حاليًا على الانتهاء من إعداد ورقة عمل تتضمن المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر، استعدادًا لتقديمها إلى رئيس الوزراء، ووزارة الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، خلال الفترة المقبلة.
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