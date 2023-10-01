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شباب الأعمال تتعاون مع التمثيل التجارى لفتح أسواق تصديرية جديدة

10/1/2023 1:27:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اتفقت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مع جهاز التمثيل التجارى على عقد لقاء مشترك كل 3 شهور لمحاولة فتح أسواق تصديرية جديدة بأوروبا وأفريقيا.

قال المهندس بسام الشنوانى رئيس الجمعية، خلال لقاءه بالوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل ابتجارة، إن الاستراتيجية التى تسعى الجمعية لتنفيذها تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطنى ويحفز التصدير بمصر وفق رؤية 2030، لزيادة الصادرات إلى100 مليون دولار.

وأعلنت الجمعية نهاية الأسبوع الماضى عن استراتيجيتها للتعاون مع الهيئات الحكومية وعلى رأسها هيئة الاستثمار والتمثيل التجارى والهيئات الاقتصادية لإعداد خريطة طريق متوافق عليها لزيادة دور الجمعية فى تعزيز النمو الاقتصادى وفتح أسواق تصديرية جديدة الأعضاء.

وقال محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، إن لجنة الزراعة بالجمعية تعكف حاليًا على الانتهاء من إعداد ورقة عمل تتضمن المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر، استعدادًا لتقديمها إلى رئيس الوزراء، ووزارة الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، خلال الفترة المقبلة.

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