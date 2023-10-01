رئيس الوزراء: خطة لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية بدأت منذ عام 2015 فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الاستصلاح الزراعي.

وأضاف مدبولي، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر“حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”:“تم البدء بالمشروعات الأسهل التى تعتمد على مياه النيل أو المياه الجوفية، بمناطق مثل توشكى وشرق العوينات والريف المصري، واليوم انتقلنا الى المرحلة الثانية الأكثر تعقيداً وهى معالجة مياه الصرف الزراعى ورفعها ضد الانحدار الطبيعى للأماكن التى نريد زراعتها، وهذه المشروعات من الناحية الهندسية هى الأصعب، ولكن ليس هناك بديل أمام الدولة المصرية للاستفادة من كل نقطة مياه تصل إلى هذه الدولة”.

وأكد رئيس الوزراء أنه بناء على هذه التقنية يتم اليوم استصلاح الدلتا الجديدة، ومناطق فى سيناء، واليوم نتحدث عن 4 ملايين فدان ستضاف إلى الرقعة الزراعية فى مصر، وقد تم تنفيذ 1.7 مليون فدان منها حتى الان، وهناك 2.3 مليون فدان ستضاف خلال العامين القادمين فى كل هذه المشروعات، لتحقيق الأمن الغذائى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستثمر فى تلك المشروعات من أجل المواطن لتحقيق فكرة الاكتفاء الذاتى له، ولا تكتفى بالزراعات التقليدية بل اتجهت إلى موضوع الصوب الزراعية، ونحن اليوم واحد من أكبر الدول فى العالم التى بها مشروعات صوب زراعية بمساحة نحو 100 ألف فدان صوب، يتم تنفيذها ليكون لها إنتاجية، تكفى المواطنين المصريين فى كل السلع، هذا إلى جانب تنفيذ الصوامع التى لم تكن قدرتنا التخزينية تتجاوز فيها 1.2 طن، واليوم أصبحت 3.5 طن أى تضاعفت 3 مرات ولدينا خطط لتجاوز رقم 5 ملايين طن خلال الأعوام القليلة القادمة، ليكون لدينا بنية أساسية لتأمين الغذاء المصري.

وأضاف: من أجل هذه المشروعات الزراعية نعالج مياه الصرف الزراعى بمحطات عملاقة ثم تنفيذ خطوط ناقلة للمياه إلى الأماكن المراد زراعتها، ونعالج الآن طاقات تصل إلى 13 مليون متر مكعب من المياه/يوم لزراعة ملايين الأفدنة، على رأسها مشروع الدلتا الجديدة الذى تبلغ مساحته 2 مليون فدان، ومعه سيكون هناك أكبر محطة على مستوى العالم -مع اكتمالها- بطاقة 7.5 مليون متر مكعب/يوم، وحتى نستطيع أن نعرف حجم وكبر المشروع، فإن هذا المشروع هو 4 أو 5 أضعاف السد العالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة فى شق قنوات وترع ضد الجاذبية والانحدار الطبيعى لنقل المياه عبرها، وهى أحيانًا ترع مفتوحة، وأحيانًا نكون مضطرين إلى أن تكون خطوط مياه ومعها محطات الرفع العملاقة بواقع 12 محطة، مضيفاً أنه فى سيناء، توجد محطة المعالجة فى بحر البقر وكذا المحسمة؛ لزراعة 470 ألف فدان.

كما تطرق مدبولى إلى جهود نقل المياه إلى وسط سيناء من أجل زراعة نصف مليون فدان فى سيناء، مشيراً إلى جهود تطوير الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان ومضاعفة الثروة الحيوانية ورؤوس الماشية حتى نستطيع تغطية احتياجاتنا من اللحوم والدواجن.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولى جهود الاستزراع السمكي، موضحًا أنّ مصر اليوم أصبحت من ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم فى إنتاج نوعيات معينة من الأسماك بفضل مشروعات الاستزراع السمكى سواء فى غليون أو فى سيناء.

كما أشار رئيس الوزراء إلى جهود تطوير البحيرات المصرية التى تضاءلت مساحتها على مدار العقود الماضية مثل بحيرات مريوط وإدكو والبردويل وغيرها من البحيرات، تجرى فيها أعمال التطوير على قدم وساق من أجل استعادة القدرة على استخراج الثروة السمكية منها.