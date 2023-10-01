رئيس الوزراء: خطة لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية بدأت منذ عام 2015 فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الاستصلاح الزراعي.
وأضاف مدبولي، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر“حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”:“تم البدء بالمشروعات الأسهل التى تعتمد على مياه النيل أو المياه الجوفية، بمناطق مثل توشكى وشرق العوينات والريف المصري، واليوم انتقلنا الى المرحلة الثانية الأكثر تعقيداً وهى معالجة مياه الصرف الزراعى ورفعها ضد الانحدار الطبيعى للأماكن التى نريد زراعتها، وهذه المشروعات من الناحية الهندسية هى الأصعب، ولكن ليس هناك بديل أمام الدولة المصرية للاستفادة من كل نقطة مياه تصل إلى هذه الدولة”.
وأكد رئيس الوزراء أنه بناء على هذه التقنية يتم اليوم استصلاح الدلتا الجديدة، ومناطق فى سيناء، واليوم نتحدث عن 4 ملايين فدان ستضاف إلى الرقعة الزراعية فى مصر، وقد تم تنفيذ 1.7 مليون فدان منها حتى الان، وهناك 2.3 مليون فدان ستضاف خلال العامين القادمين فى كل هذه المشروعات، لتحقيق الأمن الغذائى.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستثمر فى تلك المشروعات من أجل المواطن لتحقيق فكرة الاكتفاء الذاتى له، ولا تكتفى بالزراعات التقليدية بل اتجهت إلى موضوع الصوب الزراعية، ونحن اليوم واحد من أكبر الدول فى العالم التى بها مشروعات صوب زراعية بمساحة نحو 100 ألف فدان صوب، يتم تنفيذها ليكون لها إنتاجية، تكفى المواطنين المصريين فى كل السلع، هذا إلى جانب تنفيذ الصوامع التى لم تكن قدرتنا التخزينية تتجاوز فيها 1.2 طن، واليوم أصبحت 3.5 طن أى تضاعفت 3 مرات ولدينا خطط لتجاوز رقم 5 ملايين طن خلال الأعوام القليلة القادمة، ليكون لدينا بنية أساسية لتأمين الغذاء المصري.
وأضاف: من أجل هذه المشروعات الزراعية نعالج مياه الصرف الزراعى بمحطات عملاقة ثم تنفيذ خطوط ناقلة للمياه إلى الأماكن المراد زراعتها، ونعالج الآن طاقات تصل إلى 13 مليون متر مكعب من المياه/يوم لزراعة ملايين الأفدنة، على رأسها مشروع الدلتا الجديدة الذى تبلغ مساحته 2 مليون فدان، ومعه سيكون هناك أكبر محطة على مستوى العالم -مع اكتمالها- بطاقة 7.5 مليون متر مكعب/يوم، وحتى نستطيع أن نعرف حجم وكبر المشروع، فإن هذا المشروع هو 4 أو 5 أضعاف السد العالي.
وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة فى شق قنوات وترع ضد الجاذبية والانحدار الطبيعى لنقل المياه عبرها، وهى أحيانًا ترع مفتوحة، وأحيانًا نكون مضطرين إلى أن تكون خطوط مياه ومعها محطات الرفع العملاقة بواقع 12 محطة، مضيفاً أنه فى سيناء، توجد محطة المعالجة فى بحر البقر وكذا المحسمة؛ لزراعة 470 ألف فدان.
كما تطرق مدبولى إلى جهود نقل المياه إلى وسط سيناء من أجل زراعة نصف مليون فدان فى سيناء، مشيراً إلى جهود تطوير الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان ومضاعفة الثروة الحيوانية ورؤوس الماشية حتى نستطيع تغطية احتياجاتنا من اللحوم والدواجن.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولى جهود الاستزراع السمكي، موضحًا أنّ مصر اليوم أصبحت من ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم فى إنتاج نوعيات معينة من الأسماك بفضل مشروعات الاستزراع السمكى سواء فى غليون أو فى سيناء.
كما أشار رئيس الوزراء إلى جهود تطوير البحيرات المصرية التى تضاءلت مساحتها على مدار العقود الماضية مثل بحيرات مريوط وإدكو والبردويل وغيرها من البحيرات، تجرى فيها أعمال التطوير على قدم وساق من أجل استعادة القدرة على استخراج الثروة السمكية منها.
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