3 شركات تفوز بتوريد 170 ألف طن قمح رومانى وبلغارى لـالسلع التموينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فازت 3 شركات بمناقصة دولية لتوريد 170 ألف طن قمح رومانى، وبلغارى لهيئة السلع التموينية، بسعر 255 دولارا للطن، وتراوحت تكاليف الشحن بين 16.8 و18.9 دولار بحسب ما قاله مصدر بوزارة التموين لـ”البورصة”.
وقال المصدر، إن الوزارة استبعدت القمح الروسى خلال الممارسة لارتفاع سعره إلى 270 دولارًا للطن، مشيرًا إلى أن القمح المعروض بالمناقصة تنوع بين أوكرانى ورومانى وبلغارى وفرنسى وروسى.
وأشار إلى أن 16 شركة تنافست على الممارسة وقدمت 35 عرضا، وفازت شركتا“كارجل” و”فيترا” بتوريد 120 ألف طن قمح رومانى بواقع 60 ألف طن لكل منهما بسعر 255 دولارا للطن، وسعر شحن 16.80 دولار.
ومن المقرر أن تصل شحنات“كارجل فى الفترة من 10 وحتى 20 من شهر نوفمبر المقبل، على أن تصل شحنات“فيترا” من 21 وحتى 30 نوفمبر.
كما فازت شركة“بلدكم” بتوريد 50 ألف طن قمح بلغارى بسعر 255 دولارا للطن، وسعر شحن 18.90 دولار للطن فترة شحن من 21 إلى 30 نوفمبر المقبل.
وضاعفت مصر وارداتها من القمح الروسى هذا العام تقريبًا لتستحوذ على نحو 80% من إجمالى الواردات فى أول 7 أشهر من العام بما يقترب من 4.6 مليون طن مقارنة بحصة 45% من واردات الفترة المقارنة بالعام الماضى، وبما لا يتجاوز 1.72 مليون طن بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
بلغ إجمالى واردات مصر من القمح خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى نحو 5.7 مليون طن مقارنة بنحو 3.7 مليون طن فى الفترة المقارنة من 2022، بزيادة 54%.
يكفى احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح لتغطية الاستهلاك لفترة تصل إلى 4.7 شهر بحسب ما أعلنه وزير التموين، على المصيلحى الشهر الحالى.
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