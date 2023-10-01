3 شركات تفوز بتوريد 170 ألف طن قمح رومانى وبلغارى لـالسلع التموينية

MENAFN - Al-Borsa News) فازت 3 شركات بمناقصة دولية لتوريد 170 ألف طن قمح رومانى، وبلغارى لهيئة السلع التموينية، بسعر 255 دولارا للطن، وتراوحت تكاليف الشحن بين 16.8 و18.9 دولار بحسب ما قاله مصدر بوزارة التموين لـ”البورصة”.

وقال المصدر، إن الوزارة استبعدت القمح الروسى خلال الممارسة لارتفاع سعره إلى 270 دولارًا للطن، مشيرًا إلى أن القمح المعروض بالمناقصة تنوع بين أوكرانى ورومانى وبلغارى وفرنسى وروسى.

وأشار إلى أن 16 شركة تنافست على الممارسة وقدمت 35 عرضا، وفازت شركتا“كارجل” و”فيترا” بتوريد 120 ألف طن قمح رومانى بواقع 60 ألف طن لكل منهما بسعر 255 دولارا للطن، وسعر شحن 16.80 دولار.

ومن المقرر أن تصل شحنات“كارجل فى الفترة من 10 وحتى 20 من شهر نوفمبر المقبل، على أن تصل شحنات“فيترا” من 21 وحتى 30 نوفمبر.

كما فازت شركة“بلدكم” بتوريد 50 ألف طن قمح بلغارى بسعر 255 دولارا للطن، وسعر شحن 18.90 دولار للطن فترة شحن من 21 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وضاعفت مصر وارداتها من القمح الروسى هذا العام تقريبًا لتستحوذ على نحو 80% من إجمالى الواردات فى أول 7 أشهر من العام بما يقترب من 4.6 مليون طن مقارنة بحصة 45% من واردات الفترة المقارنة بالعام الماضى، وبما لا يتجاوز 1.72 مليون طن بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

بلغ إجمالى واردات مصر من القمح خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى نحو 5.7 مليون طن مقارنة بنحو 3.7 مليون طن فى الفترة المقارنة من 2022، بزيادة 54%.

يكفى احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح لتغطية الاستهلاك لفترة تصل إلى 4.7 شهر بحسب ما أعلنه وزير التموين، على المصيلحى الشهر الحالى.