أسعار الدواجن تستمر فى الصعود وتسجل 73 جنيها أرض المزرعة

انعكاسات التضخم لاتزال تسيطر بقوة على أسعار الدواجن ومدخلات إنتاجها، وخلال أسبوعين فقط قفز سعر الكيلو دواجن أرض المزرعة من 63 جنيها إلى 73 جنيها بالأمس، فيما شهدت أسعار الكتاكيت قفزة كبيرة لتصل إلى نحو 30 جنيهاً مقارنة بـ 22 جنيها قبل الزيادة.

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن كيلو الدواجن سعر المزرعة سجل حالياً 73 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 80 و82 جنيها، كما ارتفع سعر الكتكوت إلى 30 جنيها رغم انخفاض أسعار الأعلاف وتسجيل الطن نحو 18.5 و19 ألف جنيه.

أكد السيد لـ” البورصة” على ضرورة وضع ضوابط حاكمة للسوق وأحكام الجهات الرقابية، خاصة وزارة التموين لضبط الأسعار وعدم ترك السوق للسماسرة، مشيراً إلى أن السعر العادل للكتكوت فى الوقت الحالى لا يزيد على 16 جنيها، خاصة فى ظل انخفاض أسعار الأعلاف.

وأوضح أن هناك زيادات أيضا فى أسعار البيض، والذى يتراوح سعر بيعه للمستهلك حاليا بين 135 و145 جنيها للطبق، مشيرا إلى أهمية تدخل وزارة الزراعة من خلال طرح البيض فى منافذها بأسعار مناسبة.

من جانبه، قال طارق عبدالرزاق العضو المنتدب لشركة المنصور للدواجن، إن هناك طلبا فى الوقت الحالى من قبل مربى الدواجن خاصة مربى المنازل الأمر الذى ساهم فى ارتفاع سعر الكتكوت.

أشار إلى أن الوقت الحالى مشجع بالنسبة للتربية المنزلية لعدم الحاجة إلى تدفئة واعتدال الجو الى درجة كبيرة، متوقعا تراجع سعر الكتكوت مرة أخرى خلال اسبوعين مع هدوء الطلب.

وأرجع المهندس محمد عبدالحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، ارتفاع الأسعار إلى تخارج 40% من صغار المربين، ووقف الشركات للبيع بنظام الآجلة، وأوضح أن ارتفاع أسعار الكتاكيت يعود لبدء دورات إنتاجية جديدة، فى ظل انخفاض أسعار الأعلاف .

وأشار إلى أن هناك العديد من شركات الاعلاف أغلقت أنشطتها بسبب تقلبات السوق، لافتا إلى أن أسعار خامات الأعلاف سجلت بالأمس أرقاما جديدة، حيث بلغ سعر الذرة الصفراء الأوكرانى نحو 10 آلاف جنيه للطن الواحد، بينما الأرجنتينى والبرازيلى سجلا 10.8 ألف جنيه للطن الواحد بينما سجلت الصويا الـ44% نحو 22.5 ألف جنيه

وخفضت شركة المجد أسعارها بقيمة 500 جنيه لجميع الأصناف ما عدا مجموعة البياض انخفضت بقيمة 400 جنيه ونزول أسعار أعلاف الماشية بنحو 300 جنيه لتسجل أعلاف بادى سوبر 23% حوالى 19.2 ألف جنيه، ونامى سوبر 21% نحو 19.1 ألف جنيه وناهى سوبر 19% حوالى 19 ألف جنيه وست البيت 21.5% بنحو 18.4 ألف جنيه.

ويرى عبدالمغيث حسن رئيس مجموعة المنصورة للاستيراد والتصدير وتسويق الدواجن، أن عمليات ذبح الدواجن الأمهات (البياضة) خلال الفترات السابقة لسد فجوة انخفاض المعروض بالأسواق، ساهم فى ارتفاع أسعار البيض لندرة تلك الفئة من الدواجن التى تساهم فى إنتاج البيض لتغطية احتياجات السوق، مؤكدا أن قطاع صناعة الدواجن حلقة مرتبطة ببعضها لا يجب التخلى عن جزء منها.

قال إن الكتكوت الأبيض عمر يوم يباع حاليا بسعر بين 24 لـ 29 جنيها، وسعر كتكوت الساسو ما بين 17 لـ 18 جنيها، وسعر الكتكوت البلدى ما بين 10.5 لـ 11.5 جنيه، مشيرا إلى أن تلك القفزة فى الاسعار سببها اتجاه بعض صغار المربين وربات البيوت إلى إدخال قطعان تسمين صغيرة وذلك بالتزامن مع دخول موسم المدارس وتحسن الطقس، وقال إن أسعار الدواجن سجلت السبت، نحو 74 جنيها أرض المزرعة لتصل إلى الأسواق بسعر 84 جنيها للكيلو.