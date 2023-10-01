أسعار الدواجن تستمر فى الصعود وتسجل 73 جنيها أرض المزرعة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبدالحميد: ارتفاع كبير لأسعار الكتاكيت مدفوع بدخول دورات إنتاجية جديدة
انعكاسات التضخم لاتزال تسيطر بقوة على أسعار الدواجن ومدخلات إنتاجها، وخلال أسبوعين فقط قفز سعر الكيلو دواجن أرض المزرعة من 63 جنيها إلى 73 جنيها بالأمس، فيما شهدت أسعار الكتاكيت قفزة كبيرة لتصل إلى نحو 30 جنيهاً مقارنة بـ 22 جنيها قبل الزيادة.
قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن كيلو الدواجن سعر المزرعة سجل حالياً 73 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 80 و82 جنيها، كما ارتفع سعر الكتكوت إلى 30 جنيها رغم انخفاض أسعار الأعلاف وتسجيل الطن نحو 18.5 و19 ألف جنيه.
أكد السيد لـ” البورصة” على ضرورة وضع ضوابط حاكمة للسوق وأحكام الجهات الرقابية، خاصة وزارة التموين لضبط الأسعار وعدم ترك السوق للسماسرة، مشيراً إلى أن السعر العادل للكتكوت فى الوقت الحالى لا يزيد على 16 جنيها، خاصة فى ظل انخفاض أسعار الأعلاف.
وأوضح أن هناك زيادات أيضا فى أسعار البيض، والذى يتراوح سعر بيعه للمستهلك حاليا بين 135 و145 جنيها للطبق، مشيرا إلى أهمية تدخل وزارة الزراعة من خلال طرح البيض فى منافذها بأسعار مناسبة. حسن: ذبح الأمهات تسبب فى ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة
من جانبه، قال طارق عبدالرزاق العضو المنتدب لشركة المنصور للدواجن، إن هناك طلبا فى الوقت الحالى من قبل مربى الدواجن خاصة مربى المنازل الأمر الذى ساهم فى ارتفاع سعر الكتكوت.
أشار إلى أن الوقت الحالى مشجع بالنسبة للتربية المنزلية لعدم الحاجة إلى تدفئة واعتدال الجو الى درجة كبيرة، متوقعا تراجع سعر الكتكوت مرة أخرى خلال اسبوعين مع هدوء الطلب.
وأرجع المهندس محمد عبدالحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، ارتفاع الأسعار إلى تخارج 40% من صغار المربين، ووقف الشركات للبيع بنظام الآجلة، وأوضح أن ارتفاع أسعار الكتاكيت يعود لبدء دورات إنتاجية جديدة، فى ظل انخفاض أسعار الأعلاف . عبدالرازق: زيادة الطلب على التربية المنزلية رفع أسعار الكتاكيت
وأشار إلى أن هناك العديد من شركات الاعلاف أغلقت أنشطتها بسبب تقلبات السوق، لافتا إلى أن أسعار خامات الأعلاف سجلت بالأمس أرقاما جديدة، حيث بلغ سعر الذرة الصفراء الأوكرانى نحو 10 آلاف جنيه للطن الواحد، بينما الأرجنتينى والبرازيلى سجلا 10.8 ألف جنيه للطن الواحد بينما سجلت الصويا الـ44% نحو 22.5 ألف جنيه
وخفضت شركة المجد أسعارها بقيمة 500 جنيه لجميع الأصناف ما عدا مجموعة البياض انخفضت بقيمة 400 جنيه ونزول أسعار أعلاف الماشية بنحو 300 جنيه لتسجل أعلاف بادى سوبر 23% حوالى 19.2 ألف جنيه، ونامى سوبر 21% نحو 19.1 ألف جنيه وناهى سوبر 19% حوالى 19 ألف جنيه وست البيت 21.5% بنحو 18.4 ألف جنيه.
ويرى عبدالمغيث حسن رئيس مجموعة المنصورة للاستيراد والتصدير وتسويق الدواجن، أن عمليات ذبح الدواجن الأمهات (البياضة) خلال الفترات السابقة لسد فجوة انخفاض المعروض بالأسواق، ساهم فى ارتفاع أسعار البيض لندرة تلك الفئة من الدواجن التى تساهم فى إنتاج البيض لتغطية احتياجات السوق، مؤكدا أن قطاع صناعة الدواجن حلقة مرتبطة ببعضها لا يجب التخلى عن جزء منها.
قال إن الكتكوت الأبيض عمر يوم يباع حاليا بسعر بين 24 لـ 29 جنيها، وسعر كتكوت الساسو ما بين 17 لـ 18 جنيها، وسعر الكتكوت البلدى ما بين 10.5 لـ 11.5 جنيه، مشيرا إلى أن تلك القفزة فى الاسعار سببها اتجاه بعض صغار المربين وربات البيوت إلى إدخال قطعان تسمين صغيرة وذلك بالتزامن مع دخول موسم المدارس وتحسن الطقس، وقال إن أسعار الدواجن سجلت السبت، نحو 74 جنيها أرض المزرعة لتصل إلى الأسواق بسعر 84 جنيها للكيلو.
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