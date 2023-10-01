مصر تدرس إنشاء مركز مالي مع تحالف إماراتي جنوب إفريقي بالعاصمة الإدارية

كشف المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تدرس مع تحالف إمارتي جنوب إفريقي إنشاء مركز مالي للأنشطة الخدمية بالعاصمة الإدارية بمنطقة المال والأعمال؛ ومن المخطط إنشاء 3 مراكز مالية بالعلمين الجديدة والبحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وأضاف أن إنشاء المركز المالي للأنشطة الخدمية يأتي في إطار المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، لافتا إلى أنها مناطق خدمية مالية لها تشريعات خاصة تسمح للشركات الأجنبية بالتعامل داخل مصر ولا تتعامل خارج البلد وبدون جمارك ويتم التجديد لها 10 سنوات وذلك في عدد من الأنشطة مثل التأمين وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية والشركات القابضة والعائلية بجانب الشركات السياحية.

وأكد هيبة، أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو الماضي، شهد العام المالي 2021-2022 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعدما زادت بنسبة 71.4% لتسجل نحو 8.9 مليار دولار.

وأشار إلى أن الهيئة لمست اهتماما كبيرا من العديد من الدول الأجنبية في الحصول على الأراضي وتخصيص مناطق صناعية، لافتاً أن الهيئة في الـ6 أشهر الماضية خصصت 4.5 مليون متر مربع.

وقال هيبة، إن الهيئة مع بداية العام الحالي وضعت استراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها وثانيا المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدًا عن المحاكم.

ونوه بأنه تم إطلاق منصة التواصل مع منظمات الأعمال تضم كافة المسئولين وتجتمع بشكل دوري لوضع آليات تنفيذية لحل المشكلات التي تم حصرها، مرحبًا بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت يدها على مشكلات 6 قطاعات ذات أولوية للمرحلة الحالية منها: الصناعات الغذائية والتطوير العقاري والأدوية والاسمنت، مشيرًا إلى أنه تم تصنيفها إلى مشكلات عامة مثل العملية الاستيرادية وأخرى متخصصة بحسب كل قطاع مع استدعاء كافة الجهات المسئولة عن حل هذه المشكلات.

ولفت أن الهيئة فيما يتعلق بمشكلة الإفراج عن البضائع بالموانئ وضعت هدف خفض زمن الإفراج من 147 يوم إلى 14 يوما فقط.

وأوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعييق عملية الإفراج عن البطائع وتوصلت إلى أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة قلة المعامل المعتمدة وهي تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالمصالحة، أوضح أنه تم العمل مع وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء بالإضافة إلي اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل وهي بمثابة محكمة قراراتها نافذ بقوة القانون.

وذكر أن الوحدة تعاملت مع 1615 شكوى من يناير وحتى سبتمبر 2023، وقامت بالبت في 1260 شكوى بنسبة إنجاز 82%، منها 907 لصالح المستثمرين بنسبة إنجاز 72% مقابل 353 بعدم أحقية المستثمر فيما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لإنهاء 330 شكوى ونحو 25 شكوى جاري استيفاء المستندات.

وأشار إلى أن إجمالي الملفات المعروضة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من فبراير 2017 إلى مايو 2023 بلغت 2410 موضوع، وتم الفصل في 2146 بنسبة إنجاز 89%، بينما المفات الموجودة بالأمانة الفنية 266 ملف منها 173 ملف متداول و93 ملف محجوز.

وأكد أن الهيئة تعمل حاليًا على إنهاء مشكلة تسعير الأدوية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء تسعى لتغيير خريطة تسعير الأدوية لمساعدة المصانع على التصدير.

وتابع، أن من أهم القرارات التي تم اتخذها لحل مشاكل المستثمرين، استحداث وزارة المالية نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوم لضمان الاسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى إجراء تعديلات علي منح الجنسية والعمل على تشجيع القطاع الخاص على فتح اسواق جديدة بهدف وزيادة الصادرات وخاصة لإفريقيا.

واستطرد، أنه جار وضع منظومة متكاملة للضرائب سيتم الاعلان عنها وتنفيذها خلال نوفمبر المقبل.

ولفت أنه استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بوضع منظومة ضريبة ثابتة لمدة 10 سنوات، نجحت الهيئة في التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة ضريبية متكاملة ثابتة لمدة 5 سنوات ومن المقرر تطبيقها أيضا في نوفمبر المقبل.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه جار العمل على إعداد دراسة قطاعية تفصيلية من واقع الفاتورة الاستيرادية، تنفيذا لرؤية زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأوضح أن الدراسة تشمل تحديد قائمة بالصناعات التي تستهدف التصدير والتي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية من أهمها صناعات الغزل والنسيج، بجانب قائمة بالنواقص من الخامات ومستلزمات الإنتاج.

ولفت أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية بما يتيح للقطاع الخاص بوضع فرصه الاستثمارية والشراكات بها حيث تتضمن حاليًا 60 فرصة، كذلك العمل ضمن خريطة دولية لأهم الدول المستهدفة للترويج لفرص الاستثمار في مصر.

وأكد أنه تم السماح بإنشاء شركات الخدمات بقانون المناطق الحرة الخاصة، كما تم تحديد الأنشطة الخدمية التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية مثل التعدين وICT وغيرها.

وأشار أنه تم إصدار 22 رخصة ذهبية بقيمة 264 مليارات جنيه وهي عبارة عن موافقة واحدة لتراخيص النشاط والمباني والموافقة البيئية والدفاع المدني بجانب الأراضي.

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