رئيس الوزراء: إقرار وتعديل 14 قانونا داعما لتحفيز مناخ الأعمال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم العمل على إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، وتطبيق العديد من التيسيرات، وتنفيذ العديد من الحزم التحفيزية بما يشجع الاستثمار، ويعزز من المنافسة ويسهم فى فتح مجالات جديدة، هذا فضلا عن إطلاق اصلاحات لدعم قطاع الصناعة.
وأضاف مدبولي، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر“حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، أنه تم إقرار وتعديل 14 قانونا داعما لتحسين وتحفيز مناخ الأعمال، مضيفاً أنه تم العمل على توفير بنية مؤسسة داعمة للاستثمار، مشيراً فى هذا الصدد إلى تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتدشين خريطة الفرص الاستثمارية، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين، وتشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، منوها فى هذا الإطار إلى أن وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تلقت على مدار العام ونصف العام الماضى أكثر من 2650 مشكلة، تم البت والحل لنحو 2100 مشكلة منها.
وعن تبسيط إجراءات الاستثمار، أوضح رئيس الوزراء أنه تم وضع 20 يوم عمل كحد لإصدار الرخصة الصناعية وتصاريح بدء مزاولة النشاط، إلى جانب العمل على ميكنة إجراءات الإقرارات الضريبية، وتطبيق منظومة التقاضى عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية، وهو ما يُعد أحد أهم الانجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وهو ما سيسهم فى الاستغناء عن نسبة كبيرة من الأوراق المطلوبة لبدء النشاط، والتقليل من التواصل بين المواطن والموظف، كما تضمنت الجهود المبذولة لدعم الاستثمار التوسع فى منح الرخصة الذهبية، حيث تم منحها لـ24 شركة، منها 15 شركة بدأت بالفعل عمليات الإنشاء والتشغيل لمشروعاتهم، مؤكداً على المتابعة المستمرة لتلك الشركات.
وحلاً لمشكلة تخصيص الأراضى الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إجراء إصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية، حيث تم العمل على إتاحة الأراضى بنظامى التملك، وحق الانتفاع للراغبين فى الحصول على أراض صناعية، على أن تتولى وحدها هيئة التنمية الصناعية استصدار الموافقات، مضيفاً: يتم التخصيص بصورة فورية للأراضى المطلوبة لتنفيذ مشروعات عملاقة، وحصول تلك المشروعات على الرخصة الذهبية، منوها إلى حزمة الحوافز التى أطلقها المجلس الأعلى الاستثمار مؤخراً، وتضمنت 22 إجراء تم العمل عليها.
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