التصدير ينقذ قطاع مواد البناء من تداعيات التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News) أداء جيد للقطاع خلال النصف الأول من العام الجاري رغم التحديات
شهد قطاع مواد البناء نتائج أعمال إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري على الرغم من التحديات التي يشهدها من ارتفاع مستويات التضخم، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بالتزامن مع زيادة تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع، وعلى الرغم من كل تلك التحديات، إلا أن زيادة معدلات التصدير ساعدت الشركات في الحفاظ على نتائج أعمال.
وترى المراكز البحثية أن شركات السيراميك على وجه الخصوص تشهد تحسن أكبر من قطاع الأسمنت الذي يعاني بشدة من زيادة المعروض.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن قطاع السيراميك مدعوم بارتفاع صادرات الشركات، على الرغم من التكلفة العالية وعلى رأسها سعر الغاز الطبيعى المستخدم فى التصنيع، لكن الشركات فى النهاية تقوم بتمرير الأسعار على المستهلك.
وأوضح شفيع، أن قطاع الأسمنت يواجه عدة مشكلات، إلا أن قرار جهاز حماية المنافسة بخفض الإنتاج لمصنعي الأسمنت ساهم في تخفيف حدة معاناة المصنعين، مما انعكس على حجم المعروض، وتحسن أسعار الأسمنت، مشيرًا إلى أن الدعم الذى تقدمه الدولة للشركات والبالغ 66 جنيها لكل طن من الأسمنت يتم تصديره من المتوقع أن يرتفع خلال الفترة القادمة.
وتوقع أن ترتفع أسعار المنتجات خلال الفترة القادمة، حيث بلغت الزيادات السعرية في أسعار الأسمنت من 15% لـ 20% منذ بداية العام، موضحًا أن مواد البناء تأثرت بارتفاع التضخم لمستويات تاريخية والتى بدورها أدت لارتفاع أسعار العقارات فى مصر.
وتابع أن شُح الدولار فى السوق المصرى أثر على القطاع من ناحية أخرى حيث تقوم الشركات باستيراد المواد الخام المستخدمة فى الصناعة، على الرغم من تباطؤ استيراد المواد الخام، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية حيث يتم حجز الخامات فى الموانئ مما يؤدى لقلة المعروض وبالتالى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم مرة أخرى. شفيع: شركات السيراميك انتعشت بدعم من زيادرة الصادرات
ورصدت“البورصة” نتائج اعمال شركات السيراميك والأسمنت“قطاع مواد البناء”، حيث شهدت أرباح شركة ليسيكو مصر ارتفاعًا بنسبة 51.9% خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 265.2 مليون جنيه، مقارنة بـ 174.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وحققت الشركة صافى مبيعات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مرتفعة بنسبة 102%.
وارتفعت أرباح شركة العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة بنسبة 41% خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 117.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 83.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وبلغت صافى مبيعات الشركة خلال النصف الأول 1.2 مليار جنيه، لتحقق نموًا بنسبة 36.2%، مقابل 885 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى.
وارتفعت أرباح شركة العربية للخزف سيراميكا- ريماس بنسبة 159.5% خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 41 مليون جنيه، مقارنة بـ 15.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وحققت الشركة صافى مبيعات بقيمة 190.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، مقابل 168.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مرتفعة بنسبة 13.4%.
وقال عبدالخالق محمد محلل مالى بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن قطاع السيراميك شهد تحسنا فى الأداء خلال النصف الأول، بعدما استطاعات الشركات إعادة تسعير المنتجات طبقاً لارتفاع تكلفة الإنتاج، مما عزز هوامش الربحية لشركات السيراميك. محمد: الزيادات السعرية ترواحت بين 50% و60% فى المواد الخام المستوردة
وتابع، أن أداء قطاع الأسمنت لم يكن الأفضل خلال الربع الماضى، إذا عانى القطاع من زيادة المعروض وقلة الطلب مع ارتفاع التكاليف، موضحًا أن قطاعى الأسمنت والسيراميك تأثرا بالدولار، حيث يتم استيراد معظم المواد الخام بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المستخدم في الانتاج المقوم بالدولار، وفي حال اعتماد شركات الأسمنت على فحم الكوك كمصدر للطاقة تقوم باستيراده أيضًا من الخارج بالعملة الصعبة التي تشهد ندرة في البلاد.
وأشار إلى أن الزيادات السعرية فى قطاع الأسمنت ارتفعت بنسبة من 10% لـ 15% فى المواد الحجرية ومن50% لـ 60% فى المواد الخام المستوردة، بينما الزيادات السعرية فى المواد الخام فى السيراميك طفيفة ومعظمها يأتى من الدولار وارتفاع سعر الغاز الطبيعى.
وذكر أن أكثر الشركات المستفيدة من التصدير هي العربية للأسمنت والعز للسيراميك والبورسلين بالإضافة إلى ليسيكو مصر، وهناك اتجاه فى القطاعين لزيادة الصادرات، لكن بعد استقرار السوق وثبات سعر الدولار والمواد الخام.
ووفقًا للمسح الذي أجرته“البورصة” على نتائج أعمال الشركات، تراجعت أرباح شركة مصر للأسمنت- قنا بنسبة 25.7% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى، وبلغت نحو 63.7 مليون جنيه، مقابل 85.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
بينما ارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة المقارنة لتسجل 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، محققة نموًا بنسبة 46.6%.
وزادت أرباح شركة العربية للأسمنت لتسجل 95.3 مليون جنيه بالنصف الأول 2023، محققة نموًأ بنسبة 57.1%، مقابل 60.95 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.
وارتفعت صافى مبيعات العربية للأسمنت بنسبة 38% لتصل إلى 1.47 مليار جنيه خلال النصف الماضى، مقابل 1.07 مليارجنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
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