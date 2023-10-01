التصدير ينقذ قطاع مواد البناء من تداعيات التضخم

شهد قطاع مواد البناء نتائج أعمال إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري على الرغم من التحديات التي يشهدها من ارتفاع مستويات التضخم، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بالتزامن مع زيادة تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع، وعلى الرغم من كل تلك التحديات، إلا أن زيادة معدلات التصدير ساعدت الشركات في الحفاظ على نتائج أعمال.

وترى المراكز البحثية أن شركات السيراميك على وجه الخصوص تشهد تحسن أكبر من قطاع الأسمنت الذي يعاني بشدة من زيادة المعروض.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن قطاع السيراميك مدعوم بارتفاع صادرات الشركات، على الرغم من التكلفة العالية وعلى رأسها سعر الغاز الطبيعى المستخدم فى التصنيع، لكن الشركات فى النهاية تقوم بتمرير الأسعار على المستهلك.

وأوضح شفيع، أن قطاع الأسمنت يواجه عدة مشكلات، إلا أن قرار جهاز حماية المنافسة بخفض الإنتاج لمصنعي الأسمنت ساهم في تخفيف حدة معاناة المصنعين، مما انعكس على حجم المعروض، وتحسن أسعار الأسمنت، مشيرًا إلى أن الدعم الذى تقدمه الدولة للشركات والبالغ 66 جنيها لكل طن من الأسمنت يتم تصديره من المتوقع أن يرتفع خلال الفترة القادمة.

وتوقع أن ترتفع أسعار المنتجات خلال الفترة القادمة، حيث بلغت الزيادات السعرية في أسعار الأسمنت من 15% لـ 20% منذ بداية العام، موضحًا أن مواد البناء تأثرت بارتفاع التضخم لمستويات تاريخية والتى بدورها أدت لارتفاع أسعار العقارات فى مصر.

وتابع أن شُح الدولار فى السوق المصرى أثر على القطاع من ناحية أخرى حيث تقوم الشركات باستيراد المواد الخام المستخدمة فى الصناعة، على الرغم من تباطؤ استيراد المواد الخام، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية حيث يتم حجز الخامات فى الموانئ مما يؤدى لقلة المعروض وبالتالى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم مرة أخرى.

ورصدت“البورصة” نتائج اعمال شركات السيراميك والأسمنت“قطاع مواد البناء”، حيث شهدت أرباح شركة ليسيكو مصر ارتفاعًا بنسبة 51.9% خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 265.2 مليون جنيه، مقارنة بـ 174.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وحققت الشركة صافى مبيعات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مرتفعة بنسبة 102%.

وارتفعت أرباح شركة العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة بنسبة 41% خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 117.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 83.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وبلغت صافى مبيعات الشركة خلال النصف الأول 1.2 مليار جنيه، لتحقق نموًا بنسبة 36.2%، مقابل 885 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى.

وارتفعت أرباح شركة العربية للخزف سيراميكا- ريماس بنسبة 159.5% خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 41 مليون جنيه، مقارنة بـ 15.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وحققت الشركة صافى مبيعات بقيمة 190.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، مقابل 168.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مرتفعة بنسبة 13.4%.

وقال عبدالخالق محمد محلل مالى بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن قطاع السيراميك شهد تحسنا فى الأداء خلال النصف الأول، بعدما استطاعات الشركات إعادة تسعير المنتجات طبقاً لارتفاع تكلفة الإنتاج، مما عزز هوامش الربحية لشركات السيراميك.

وتابع، أن أداء قطاع الأسمنت لم يكن الأفضل خلال الربع الماضى، إذا عانى القطاع من زيادة المعروض وقلة الطلب مع ارتفاع التكاليف، موضحًا أن قطاعى الأسمنت والسيراميك تأثرا بالدولار، حيث يتم استيراد معظم المواد الخام بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المستخدم في الانتاج المقوم بالدولار، وفي حال اعتماد شركات الأسمنت على فحم الكوك كمصدر للطاقة تقوم باستيراده أيضًا من الخارج بالعملة الصعبة التي تشهد ندرة في البلاد.

وأشار إلى أن الزيادات السعرية فى قطاع الأسمنت ارتفعت بنسبة من 10% لـ 15% فى المواد الحجرية ومن50% لـ 60% فى المواد الخام المستوردة، بينما الزيادات السعرية فى المواد الخام فى السيراميك طفيفة ومعظمها يأتى من الدولار وارتفاع سعر الغاز الطبيعى.

وذكر أن أكثر الشركات المستفيدة من التصدير هي العربية للأسمنت والعز للسيراميك والبورسلين بالإضافة إلى ليسيكو مصر، وهناك اتجاه فى القطاعين لزيادة الصادرات، لكن بعد استقرار السوق وثبات سعر الدولار والمواد الخام.

ووفقًا للمسح الذي أجرته“البورصة” على نتائج أعمال الشركات، تراجعت أرباح شركة مصر للأسمنت- قنا بنسبة 25.7% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى، وبلغت نحو 63.7 مليون جنيه، مقابل 85.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

بينما ارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة المقارنة لتسجل 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، محققة نموًا بنسبة 46.6%.

وزادت أرباح شركة العربية للأسمنت لتسجل 95.3 مليون جنيه بالنصف الأول 2023، محققة نموًأ بنسبة 57.1%، مقابل 60.95 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وارتفعت صافى مبيعات العربية للأسمنت بنسبة 38% لتصل إلى 1.47 مليار جنيه خلال النصف الماضى، مقابل 1.07 مليارجنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.