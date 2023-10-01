((أويل تك)) لصناعة الزيوت تخطط لتصدير منتجاتها إلى الكوميسا العام المقبل

تسعى شركة ((أويل تك)) لصناعة الزيوت والمنظفات إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول أفريقيا وأوروبا مع بداية العام المقبل وذلك بدعم من زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وإضافة أحجام مختلفة من السمن تتناسب مع جميع الشرائح الاستهلاكية.

قال مصطفي كامل مدير مبيعات الشركة، إن صادرات ((أويك تك)) خلال الربع الأول من العام الجارى تجاوزت 14 ألف طن من الزيوت ومن المستهدف أن تصل إجمالى الصادرات بنهاية 2023 إلى 50 ألف طن.

أضاف لـ“البورصة” أن الشركة تصدر 50% من الطاقة الإنتاجية لصالح دول فلسطين وليبيا والسودان والأردن والسعودية والإمارات وعمان ومعظم الدول الأفريقية مثل موريشيوس ومدغشقر وكينيا وموزمبيق والسنغال وساحل العاج.

وأوضح كامل، أن الشركة تعتزم فتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا وبالتحديد دول الكوميسا البالغ عددها 21 دولة حاليًا وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مصر.

وبلغت صادرات مصر إلى دول الكوميسا 3.4 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 3.1 مليار دولار فى عام 2021 بزيادة 10.9%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية منها 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021.

ورداً على التحديات التى تواجه قطاع صناعة الزيوت، قال مدير مبيعات الشركة((إن التحدى الأكبر الذى هو عدم توافر الدولار لشراء المواد الخام ومستلزمات التصنيع والكثير من الشركات توقفت عن العمل بسبب هذه المشكلات)).

نوه إلى أن انخفاض قيمة الجنيه ليس العامل الوحيد الذي ساعد الشركة على زيادة صادراتها، بل تراجع أسعار المنتج فى بورصة الزيوت العالمية وجودة المنتج المصرى وقدرته على المنافسة.

وتأسست شركة“أويل تك” لصناعة الزيوت والمنظفات عام 2002، وبدأت بطاقة إنتاجية ألف طن شهرياً ووصلت إلى 10 آلاف طن حالياً من الزيوت.

وتستهدف الشركة زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 ألف طن شهريًا وتسعى لإضافة منتجات جديدة أبرزها بديل زبدة الكاكاو، وزيت المارجرين، لتلبية احتياجات مصانع الشوكولاته والمخبوزات فى مصر.

تعتزم شركة“أويل تك” لصناعة الزيوت إضافة خطى إنتاج بقيمة 10 ملايين جنيه لزيادة الإنتاج وتصدير الفائض إلى الدول الأفريقية.

قال مصطفى كامل إن خطوط الإنتاج الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية للشركة من السمن إلى 2600 طن شهريًا مقابل 2000 طن حاليًا، بالإضافة إلى إنتاج أحجام جديدة من عبوات السمن تتناسب مع جميع الشرائح بدلا من إنتاج عبوة واحدة.

وأضاف كامل لـ”البورصة”، أن الاستثمارات المستهدف ضخها سيتم تدبيرها ذاتيًا من أرباح الشركة، ومن المتوقع افتتاح التوسعات الجديدة بنهاية الربع الأول من العام المقبل.

ذكر أن الشركة تورد جزءا من منتجاتها إلى وزارة التموين وصلت منذ العام الماضى إلى 3 آلاف طن شهرياً لم يستمر تلك التعاون بسبب وقف الوزارة للتعامل مع مصانع القطاع الخاص منذ 2022.

تابع الشركة بدأت عملها بمتوسط إنتاج 1000 طن شهرياً وبلغ متوسط الطاقة الإنتاجية للمصنع حاليًا 10 آلاف طن شهرياً، ويعد زيت خليط الصويا وعباد الشمس الأكثر استهلاكاً محلياً، بينما زيت عباد الشمس النقى هو الأكثر تصديراً.

أوضح كامل أن الشركة تستورد 100% من مستلزمات إنتاج الزيوت الهارد، حيث تستورد زيت النخيل من ماليزيا وإندونيسيا بقيمة 2 مليون دولار شهرياً، ويرجع ذلك إلى عدم زراعته فى مصر بسبب ظروف المناخ والذى يحتاج زراعته إلى ظروف خاصة.

أشار إلى أن هناك تذبذب فى أسعار الزيوت الفترة الأخيرة، حيث فقد زيت الصويا أكثر من 30% من سعره الشهر الماضى، و زيت عباد الشمس 15% والنخيل 20% وزيت الذرة فى ثبات.





كتب_ أحمد غنيم وفرح رجب