((أويل تك)) لصناعة الزيوت تخطط لتصدير منتجاتها إلى الكوميسا العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) كامل : بدأنا بإنتاج ألف طن شهرياً ووصلنا إلى 12 ألف طن حاليًا
تسعى شركة ((أويل تك)) لصناعة الزيوت والمنظفات إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول أفريقيا وأوروبا مع بداية العام المقبل وذلك بدعم من زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وإضافة أحجام مختلفة من السمن تتناسب مع جميع الشرائح الاستهلاكية.
قال مصطفي كامل مدير مبيعات الشركة، إن صادرات ((أويك تك)) خلال الربع الأول من العام الجارى تجاوزت 14 ألف طن من الزيوت ومن المستهدف أن تصل إجمالى الصادرات بنهاية 2023 إلى 50 ألف طن.
أضاف لـ“البورصة” أن الشركة تصدر 50% من الطاقة الإنتاجية لصالح دول فلسطين وليبيا والسودان والأردن والسعودية والإمارات وعمان ومعظم الدول الأفريقية مثل موريشيوس ومدغشقر وكينيا وموزمبيق والسنغال وساحل العاج.
وأوضح كامل، أن الشركة تعتزم فتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا وبالتحديد دول الكوميسا البالغ عددها 21 دولة حاليًا وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مصر. مليونا دولار قيمة استيراد الشركة من زيت النخيل شهريًا
وبلغت صادرات مصر إلى دول الكوميسا 3.4 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 3.1 مليار دولار فى عام 2021 بزيادة 10.9%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية منها 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021.
ورداً على التحديات التى تواجه قطاع صناعة الزيوت، قال مدير مبيعات الشركة((إن التحدى الأكبر الذى هو عدم توافر الدولار لشراء المواد الخام ومستلزمات التصنيع والكثير من الشركات توقفت عن العمل بسبب هذه المشكلات)).
نوه إلى أن انخفاض قيمة الجنيه ليس العامل الوحيد الذي ساعد الشركة على زيادة صادراتها، بل تراجع أسعار المنتج فى بورصة الزيوت العالمية وجودة المنتج المصرى وقدرته على المنافسة.
وتأسست شركة“أويل تك” لصناعة الزيوت والمنظفات عام 2002، وبدأت بطاقة إنتاجية ألف طن شهرياً ووصلت إلى 10 آلاف طن حالياً من الزيوت. 14 ألف طن حجم صادرات الشركة خلال الربع الأول من 2023
وتستهدف الشركة زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 ألف طن شهريًا وتسعى لإضافة منتجات جديدة أبرزها بديل زبدة الكاكاو، وزيت المارجرين، لتلبية احتياجات مصانع الشوكولاته والمخبوزات فى مصر.
تعتزم شركة“أويل تك” لصناعة الزيوت إضافة خطى إنتاج بقيمة 10 ملايين جنيه لزيادة الإنتاج وتصدير الفائض إلى الدول الأفريقية.
قال مصطفى كامل إن خطوط الإنتاج الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية للشركة من السمن إلى 2600 طن شهريًا مقابل 2000 طن حاليًا، بالإضافة إلى إنتاج أحجام جديدة من عبوات السمن تتناسب مع جميع الشرائح بدلا من إنتاج عبوة واحدة.
وأضاف كامل لـ”البورصة”، أن الاستثمارات المستهدف ضخها سيتم تدبيرها ذاتيًا من أرباح الشركة، ومن المتوقع افتتاح التوسعات الجديدة بنهاية الربع الأول من العام المقبل. الشركة تعتمد ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه لإضافة خطوط إنتاج جديدة
ذكر أن الشركة تورد جزءا من منتجاتها إلى وزارة التموين وصلت منذ العام الماضى إلى 3 آلاف طن شهرياً لم يستمر تلك التعاون بسبب وقف الوزارة للتعامل مع مصانع القطاع الخاص منذ 2022.
تابع الشركة بدأت عملها بمتوسط إنتاج 1000 طن شهرياً وبلغ متوسط الطاقة الإنتاجية للمصنع حاليًا 10 آلاف طن شهرياً، ويعد زيت خليط الصويا وعباد الشمس الأكثر استهلاكاً محلياً، بينما زيت عباد الشمس النقى هو الأكثر تصديراً.
أوضح كامل أن الشركة تستورد 100% من مستلزمات إنتاج الزيوت الهارد، حيث تستورد زيت النخيل من ماليزيا وإندونيسيا بقيمة 2 مليون دولار شهرياً، ويرجع ذلك إلى عدم زراعته فى مصر بسبب ظروف المناخ والذى يحتاج زراعته إلى ظروف خاصة.
أشار إلى أن هناك تذبذب فى أسعار الزيوت الفترة الأخيرة، حيث فقد زيت الصويا أكثر من 30% من سعره الشهر الماضى، و زيت عباد الشمس 15% والنخيل 20% وزيت الذرة فى ثبات.
كتب_ أحمد غنيم وفرح رجب
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