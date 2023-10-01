أكتوبر المقبل.. وفد إيطالي يزور مصر للإطلاع على فرص الاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأورومتوسطية، عن زيارة لوفد من كبرى الشركات الإيطالية إلى مصر خلال أكتوبر المقبل، لدراسة فرص الاستثمار من خلال ضخ استثمارات جديدة أو بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.

وأشار، اليوم السبت، إلى أنه سيتم تنظيم منتدى أعمال مصري إيطالي يوم 12 أكتوبر القادم يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأنطونيو طايانى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا.

وأوضح أن المنتدى سيشهد توقيع عددا من الاتفاقيات، منها تمويل بقيمة 45 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيشهد إقامة ثلاث جلسات قطاعية تجمع الشركات المتخصصة ويعقبها لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.

أ ش ا