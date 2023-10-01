أكتوبر المقبل.. وفد إيطالي يزور مصر للإطلاع على فرص الاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأورومتوسطية، عن زيارة لوفد من كبرى الشركات الإيطالية إلى مصر خلال أكتوبر المقبل، لدراسة فرص الاستثمار من خلال ضخ استثمارات جديدة أو بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.
وأشار، اليوم السبت، إلى أنه سيتم تنظيم منتدى أعمال مصري إيطالي يوم 12 أكتوبر القادم يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأنطونيو طايانى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا.
وأوضح أن المنتدى سيشهد توقيع عددا من الاتفاقيات، منها تمويل بقيمة 45 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيشهد إقامة ثلاث جلسات قطاعية تجمع الشركات المتخصصة ويعقبها لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.
أ ش ا
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