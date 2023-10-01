((المصريين الأفارقة)) تستهدف زيادة مكاتب التمثيل التجارى فى أفريقيا إلى 21 مكتباً

(MENAFN
- Al-Borsa News) افتتاح 4 مكاتب جديدة فى دول كوت ديفوار ومالى وزيمبابوى وإريتريا
تخطط جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لزيادة عدد مكاتب التمثيل التجارى التابعة لها فى دول قارة أفريقيا إلى 21 مكتباً بنهاية العام المالى المقبل.
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنَّ خطة ((المصريين الأفارقة))، خلال العام المالى الحالى، تتضمن افتتاح 4 مكاتب جديدة فى دول كوت ديفوار، ومالى، وزيمبابوى، وإريتريا.
وأضاف ((الشرقاوى)) لـ((البورصة))، أن الجمعية تسعى لمساعدة صناع القرار فى التغلب على المشكلات التى تواجه حركة التبادل التجارى بين مصر ودول أفريقيا من خلال تقديم حلول ومقترحات تتعلق بعملية النقل والتصنيع، وجذب وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وأوضح أن الجمعية تركز، خلال العام المالى الجارى، على تنظيم مؤتمرين فى قطاعى التصنيع والصحة، وعقد 12 ورشة عمل تتعلق بتطوير العلاقات بين دول القارة، بالإضافة إلى تنظيم بعثتين تجاريتين إلى دول أفريقيا، واستقبال 7 بعثات أيضاً.
وقال إن أفريقيا تمتلك فرصاً كبيرة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الطاقة النظيفة، كما تعد سلة غذاء العالم؛ حيث تمتلك نحو 60% من الأراضى الصالحة للزراعة عالمياً، و80% من العمالة الزراعية، بجانب سوق قوامه 1.7 مليار نسمة، كما تمتلك 50% من احتياطى الذهب، و13% من احتياطى البترول.
وأضاف ((الشرقاوى))، أن أفريقيا تعتبر أقل قارة مساهمة فى الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل لـ3%، مقابل 97% للدول الصناعية الكبرى فى أوروبا وآسيا. تنظيم بعثتين تجاريتين إلى أفريقيا واستقبال 7 بعثات خلال العام المالى الجارى
وأشار إلى ضرورة وجود خريطة جغرافية للتوسع بالصادرات المصرية داخل العمق الأفريقى وخاصة دول جنوب الصحراء مثل أنجولا وزامبيا وكينيا وموزمبيق.
وأوضح أن مصر مرشحة لزيادة صادراتها لدول جنوب القارة فى العديد من القطاعات، ويأتى فى المقدمة منها الدوائية والملابس الجاهزة، ومواد البناء والأجهزة الكهربائية.
وسجل حجم الصادرات المصرية لدول قارة أفريقيا نحو 6.3 مليار دولارر بنهاية عام 2022، مقارنة بـ5.5 مليار دولار بنهاية عام 2021 بنمو بلغ 15%.
وطالب ((الشرقاوى)) بوضع أجندة لرفع حصيلة الصادرات المصرية لدول قارة أفريقيا تتضمن ضبط تنافسية المنتجات المصرية وتأسيس شركة وطنية وعدد من المراكز اللوجستية لتسهيل الوصول إلى دول القارة بمجال النقل البحرى.
واقترح ((الشرقاوى)) تشكيل لجنة عليا للصادرات تضم فى عضويتها ممثلين من هيئة تنمية الصادرات والمجالس التصديرية وصندوق دعم الصادرات والتمثيل التجارى وهيئة الرقابة على الصادرات إضافة إلى هيئة المعارض. قارة أفريقيا الأقل فى الانبعاثات الكربونية مقارنة بأوروبا وآسيا
كما دعا إلى إطلاق حزمة من الحوافز التصديرية غير العينية مثل تمويل تكلفة اختبار العينات ودراسات الجدوى للأسواق والمشاركة فى المعارض الخارجية، وتوفير حلول تسويقية جديدة تتوافق مع التغيرات الاقتصادية على الخريطة الدولية.
وقال إن الأزمة العالمية دفعت مصر إلى الاهتمام بتعظيم الصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية باعتبارها المخرج الرئيسى لتكون مصر فاعلة فى معادلة التجارة الدولية، وهذا يتطلب توسيع قاعدة المصدرين للخارج وتوفير الدعم لهم.
ورهن ((الشرقاوى)) نجاح تجربة المدن الصناعية المتخصصة بتوفير مستلزمات إنتاج للمصنعين، وإيجاد قنوات تسويقية للمنتجات التى يتم تصنيعها بصفة مستمرة.
وأضاف ((الشرقاوى)) الذى يترأس مجلس إدارة مجموعة ((إتش أوه سى)) للاستشارات الاستثمارية، إنَّ حجم استثمارات المجموعة تجاوز 60 مليون جنيه، وتضم 3 شركات تعمل فى مجال الاستشارات للمشروعات الاستثمارية، ودراسات الجدوى، وإطلاق العلامات التجارية، والخدمات القانونية للمستثمرين.
وأوضح أن المجموعة توفر استشارات الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى لنحو 80 عميلاً يمثلون 8 مجموعات بدول الخليج تضم كل منها نحو 10 شركات تابعة.
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