((المصريين الأفارقة)) تستهدف زيادة مكاتب التمثيل التجارى فى أفريقيا إلى 21 مكتباً

تخطط جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لزيادة عدد مكاتب التمثيل التجارى التابعة لها فى دول قارة أفريقيا إلى 21 مكتباً بنهاية العام المالى المقبل.

وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنَّ خطة ((المصريين الأفارقة))، خلال العام المالى الحالى، تتضمن افتتاح 4 مكاتب جديدة فى دول كوت ديفوار، ومالى، وزيمبابوى، وإريتريا.

وأضاف ((الشرقاوى)) لـ((البورصة))، أن الجمعية تسعى لمساعدة صناع القرار فى التغلب على المشكلات التى تواجه حركة التبادل التجارى بين مصر ودول أفريقيا من خلال تقديم حلول ومقترحات تتعلق بعملية النقل والتصنيع، وجذب وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وأوضح أن الجمعية تركز، خلال العام المالى الجارى، على تنظيم مؤتمرين فى قطاعى التصنيع والصحة، وعقد 12 ورشة عمل تتعلق بتطوير العلاقات بين دول القارة، بالإضافة إلى تنظيم بعثتين تجاريتين إلى دول أفريقيا، واستقبال 7 بعثات أيضاً.

وقال إن أفريقيا تمتلك فرصاً كبيرة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الطاقة النظيفة، كما تعد سلة غذاء العالم؛ حيث تمتلك نحو 60% من الأراضى الصالحة للزراعة عالمياً، و80% من العمالة الزراعية، بجانب سوق قوامه 1.7 مليار نسمة، كما تمتلك 50% من احتياطى الذهب، و13% من احتياطى البترول.

وأضاف ((الشرقاوى))، أن أفريقيا تعتبر أقل قارة مساهمة فى الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل لـ3%، مقابل 97% للدول الصناعية الكبرى فى أوروبا وآسيا.

وأشار إلى ضرورة وجود خريطة جغرافية للتوسع بالصادرات المصرية داخل العمق الأفريقى وخاصة دول جنوب الصحراء مثل أنجولا وزامبيا وكينيا وموزمبيق.

وأوضح أن مصر مرشحة لزيادة صادراتها لدول جنوب القارة فى العديد من القطاعات، ويأتى فى المقدمة منها الدوائية والملابس الجاهزة، ومواد البناء والأجهزة الكهربائية.

وسجل حجم الصادرات المصرية لدول قارة أفريقيا نحو 6.3 مليار دولارر بنهاية عام 2022، مقارنة بـ5.5 مليار دولار بنهاية عام 2021 بنمو بلغ 15%.

وطالب ((الشرقاوى)) بوضع أجندة لرفع حصيلة الصادرات المصرية لدول قارة أفريقيا تتضمن ضبط تنافسية المنتجات المصرية وتأسيس شركة وطنية وعدد من المراكز اللوجستية لتسهيل الوصول إلى دول القارة بمجال النقل البحرى.

واقترح ((الشرقاوى)) تشكيل لجنة عليا للصادرات تضم فى عضويتها ممثلين من هيئة تنمية الصادرات والمجالس التصديرية وصندوق دعم الصادرات والتمثيل التجارى وهيئة الرقابة على الصادرات إضافة إلى هيئة المعارض.

كما دعا إلى إطلاق حزمة من الحوافز التصديرية غير العينية مثل تمويل تكلفة اختبار العينات ودراسات الجدوى للأسواق والمشاركة فى المعارض الخارجية، وتوفير حلول تسويقية جديدة تتوافق مع التغيرات الاقتصادية على الخريطة الدولية.

وقال إن الأزمة العالمية دفعت مصر إلى الاهتمام بتعظيم الصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية باعتبارها المخرج الرئيسى لتكون مصر فاعلة فى معادلة التجارة الدولية، وهذا يتطلب توسيع قاعدة المصدرين للخارج وتوفير الدعم لهم.

ورهن ((الشرقاوى)) نجاح تجربة المدن الصناعية المتخصصة بتوفير مستلزمات إنتاج للمصنعين، وإيجاد قنوات تسويقية للمنتجات التى يتم تصنيعها بصفة مستمرة.

وأضاف ((الشرقاوى)) الذى يترأس مجلس إدارة مجموعة ((إتش أوه سى)) للاستشارات الاستثمارية، إنَّ حجم استثمارات المجموعة تجاوز 60 مليون جنيه، وتضم 3 شركات تعمل فى مجال الاستشارات للمشروعات الاستثمارية، ودراسات الجدوى، وإطلاق العلامات التجارية، والخدمات القانونية للمستثمرين.

وأوضح أن المجموعة توفر استشارات الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى لنحو 80 عميلاً يمثلون 8 مجموعات بدول الخليج تضم كل منها نحو 10 شركات تابعة.