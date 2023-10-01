Sunday, 01 October 2023 09:12 GMT

سامسونج تتصدر سوق الهواتف الذكية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

10/1/2023 1:27:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) احتفظت شركة سامسونج للإلكترونيات بصدارة أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للهواتف الذكية.

وذكرت شركة أبحاث السوق“كاونتربوينت ريسيرش”، أن حصة سامسونج في السوق الأوروبية للهواتف الذكية سجلت 33% في الربع الثاني من هذا العام؛ متفوقة على منافستيها أبل بنسبة 23%، وشاومي بنسبة 20%.

وارتفعت حصتها بمقدار نقطتين مئويتين من 31% في نفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت حصة أبل بمقدار نقطتين مئويتين.

وانخفضت شحنات الهواتف الذكية لشركة سامسونج للإلكترونيات بمقدار 8% في الربع الثاني نتيجة تراجع إجمالي شحنات الهواتف الذكية في أوروبا بنسبة 12%، غير أن أبل وأوبو شهدتا تراجعا أكبر من العلامة الكورية الجنوبية بنسبتي 21% و51% على التوالي.

كما تصدرت سامسونج أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 24%؛ متقدمة على تكنو موبايل بنسبة 16%، وشاومي بنسبة 9%.

وزادت شحناتها للهواتف الذكية بنسبة 8%، بينما قفزت شحنات أبل 75% بفضل تشكيلة هواتفها آيفون 14، لكن ارتفعت شحنات الهواتف الذكية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بمقدار 1% على أساس سنوي في الربع الثاني، وبمقدار 7% بالمقارنة عن الربع الأول من هذا العام.

MENAFN01102023000202011048ID1107170374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث