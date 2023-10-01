سامسونج تتصدر سوق الهواتف الذكية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) احتفظت شركة سامسونج للإلكترونيات بصدارة أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للهواتف الذكية.

وذكرت شركة أبحاث السوق“كاونتربوينت ريسيرش”، أن حصة سامسونج في السوق الأوروبية للهواتف الذكية سجلت 33% في الربع الثاني من هذا العام؛ متفوقة على منافستيها أبل بنسبة 23%، وشاومي بنسبة 20%.

وارتفعت حصتها بمقدار نقطتين مئويتين من 31% في نفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت حصة أبل بمقدار نقطتين مئويتين.

وانخفضت شحنات الهواتف الذكية لشركة سامسونج للإلكترونيات بمقدار 8% في الربع الثاني نتيجة تراجع إجمالي شحنات الهواتف الذكية في أوروبا بنسبة 12%، غير أن أبل وأوبو شهدتا تراجعا أكبر من العلامة الكورية الجنوبية بنسبتي 21% و51% على التوالي.

كما تصدرت سامسونج أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 24%؛ متقدمة على تكنو موبايل بنسبة 16%، وشاومي بنسبة 9%.

وزادت شحناتها للهواتف الذكية بنسبة 8%، بينما قفزت شحنات أبل 75% بفضل تشكيلة هواتفها آيفون 14، لكن ارتفعت شحنات الهواتف الذكية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بمقدار 1% على أساس سنوي في الربع الثاني، وبمقدار 7% بالمقارنة عن الربع الأول من هذا العام.