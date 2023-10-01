سامسونج تتصدر سوق الهواتف الذكية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
احتفظت شركة سامسونج للإلكترونيات بصدارة أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للهواتف الذكية.
وذكرت شركة أبحاث السوق“كاونتربوينت ريسيرش”، أن حصة سامسونج في السوق الأوروبية للهواتف الذكية سجلت 33% في الربع الثاني من هذا العام؛ متفوقة على منافستيها أبل بنسبة 23%، وشاومي بنسبة 20%.
وارتفعت حصتها بمقدار نقطتين مئويتين من 31% في نفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت حصة أبل بمقدار نقطتين مئويتين.
وانخفضت شحنات الهواتف الذكية لشركة سامسونج للإلكترونيات بمقدار 8% في الربع الثاني نتيجة تراجع إجمالي شحنات الهواتف الذكية في أوروبا بنسبة 12%، غير أن أبل وأوبو شهدتا تراجعا أكبر من العلامة الكورية الجنوبية بنسبتي 21% و51% على التوالي.
كما تصدرت سامسونج أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 24%؛ متقدمة على تكنو موبايل بنسبة 16%، وشاومي بنسبة 9%.
وزادت شحناتها للهواتف الذكية بنسبة 8%، بينما قفزت شحنات أبل 75% بفضل تشكيلة هواتفها آيفون 14، لكن ارتفعت شحنات الهواتف الذكية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بمقدار 1% على أساس سنوي في الربع الثاني، وبمقدار 7% بالمقارنة عن الربع الأول من هذا العام.
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