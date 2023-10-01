((كليفر)) تستهدف التحول إلى مؤسسة كبرى للتجزئة خلال 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تسعى لطلب رخصة البنك الرقمى قبل نهاية العام وتعمل على اختيار شريك
تتبنى شركة ((كليفر)) للتكنولوجيا المالية والدفع الإلكترونى- إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم المالية القابضة- خططاً استثمارية طويلة المدى للتحول إلى بنك رقمى متكامل، يستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة أكبر للتحول إلى مؤسسة تجزئة كبرى خلال 5 سنوات.
ويوفر تطبيق ((كليفر)) للمستخدمين إصدار بطاقة مدفوعة مقدمًا مجانًا لاستخدامها عبر الإنترنت وفى المتاجر والسحب عن طريق ماكينات الصراف الآلى داخل أو خارج مصر.
كشف نايلز بختلر العضو المنتدب لأوراسكوم المالية القابضة، ورئيس مجلس إدارة كليفر، عن أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مكون أساسي للاقتصاد المصري وتستهدف شريحة واسعة وكبيرة من العملاء.
وأضاف بختلر فى حوار لـ((البورصة))، أن الشركة ستتقدم للبنك المركزي بطلب الحصول على رخصة البنك الرقمي لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البداية، موضحًا أنه جاري البحث عن اختيار شريك مناسب للتقدم بالحصول على الرخصة. اختراق سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قريبًا
وقال إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتمتع بفرص قوية وواعدة، وحاجته ليست مقتصرة فقط على التمويل، ولكن من الممكن أن يتم تقديم عدة خدمات أخرى، خاصة وأن تلك الشركات استثمار ذو عائد هائل.
ولفت بختلر إلى أن أغلب البنوك لا تركز على تلك الشريحة لأنها تعاني من بعض التحديات المتعلقة بالحوكمة، وهذا القطاع لا يحظى بالاهتمام الكافي رغم فرصه الواعدة في الاقتصاد المصري، وأنه بحاجة إلى منتجات مخصصة لتلبية احتياجاته.
ووفقًا لرئيس مجلس الإدارة فخطة كليفر ترتكز على اقتناص حصة سوقية كبير من هذا القطاع، الذي يحتاج إلى ميزة تنافسية تتمثل في السرعة والمرونة خاصة وأنهما الاحتياج الأكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع، أن ((كليفر)) تجري مفاوضات مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية لاختيار الشريك للحصول على الرخصة، مرجحًا أن يكون الشريك مؤسسة أجنبية، أما إذا تمت الشراكة مع بنك مصرى فسيكون بالأحرى مع بنك ذا قطاع تجزئة ضعيف.
ووفقًا للبنك المركزي المصري، تتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال. الشركة تخطط للتقدم على رخصة التمويل الاستهلاكي
وذكر أن الدولة تسير بخطى ثابتة على تحقيق مستهدفات الشمول المالي، وإدخال تطبيقات التكنولوجيا المالية في الاقتصاد المصري.
وتوقع بختلر أن يتم تدشين أول بنك رقمي باستثناء بنك مصر خلال عامين خاصة وأن فحص الأوراق يستغرق 3 أشهر، وصدور الموافقة المبدئية يستغرق نحو عام.
وأكد على أن خطط كليفر تسير بشكل منتظم ولن تتأثر بعملية الاستحواذ المرتقبة من قبل ((بي إنفسمنتس)) على ((أوراسكوم المالية)) المالكة لها.
وفي يونيو الماضي، قرر مجلس إدارة ((بى إنفستمنتس)) الاستحواذ على ((أوراسكوم المالية)) بمعامل مبادلة فى عرض الاستحواذ، يبلغ نحو سهم واحد من أسهم ((بى إنفستمنتس)) مقابل 56.76 سهم من ((أوراسكوم المالية القابضة)) بعد استبعاد أسهم الخزينة، على أن يتم تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركتين فى صفقة المبادلة.
وأشار إلى أن ((كليفر)) ترفع رأسمالها بشكل سنوى بقيمة 200 مليون جنيه، فيما تخطط لزيادة مرتقبة بقيمة 200 مليون جنيه لقدامى المساهمين، وأن دخول مستثمر جديد في رأسمالها أمر وارد، ولكن ليس في الفترة الراهنة، على أن تقوم برفع رأس المال بما يتناسب مع اشتراطات رخصة البنك الرقمي فور الوقوف على التفاصيل النهائية الخاصة بالتقدم للرخصة، وفقًا لـ((باختلر)).
وتتضمن الخطة الاستثمارية لـ((كليفر)) خلال السنوات الثلاثة المقبلة التوسع بخدماتها المبتكرة المعتمدة على التكنولوجيا المالية، على أن تقدم خدمة جديدة كل شهر على الأقل، بهدف تحقيق مستهدفها نحو بناء ثقافة الادخار والاستثمار، مرجحة إطلاق خدمات خاصة بالاستثمار من خلال التطبيق قريبًا، رافضًا الكشف عن نوعية الاستثمار.
وتابع أن الشركة منفتحة على عقد الشراكات لتدعيم نموذج أعمالها لتقديم خدمات جديدة ومتنوعة في السوق المصرية على غرار الشراكة التي عقدتها مؤخرًا مع شركة فيزا العالمية لتطلق كارتها للمدفوعات الرقمية. خطة لإضافة خدمات الاستثمار على التطبيق الإلكتروني قبل نهاية 2023
ووفقًا لـ((باختلر))، قدمت ((كليفر)) منتج الادخار تحت اسم saving yard، لمساعدة مستخدمى التطبيق لتبنى خطط إدخار، مؤكدًا على أهمية ترسية ثقافة الادخار بالنسبة للأفراد، فيما تخطط لإطلاق خدمات الاستثمار عبر التطبيق خلال شهرين.
وأوضح أن الشركة تسعى لتقديم خدمات التمويل لتكون بذلك بمثابة منصة متكاملة، موضحًا أن هناك خطة للتقدم بالحصول على رخصة للتمويل الاستهلاكي، بالتزامن مع استراتيجية ترتكز على تقديم خدمة جديدة لمستخدمى التطبيق كل شهر تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا.
وحول إحجام رأس المال المخاطر مؤخرًا عن ضخ تمويلات واتباع سياسات تحفظية في التمويل، يرى أن معادلة الاستثمار فى رأس مال المخاطر تتضمن تحمل مخاطر أكثر مقابل العائد الأكبر وأن مستقبل الشركات الناشئة له دورات ففترات الركود والأزمات الاقتصادية ستتسبب في نجاح شركات وفشل أخرى.
أشار بختلر إلى أن طبيعة رأسمال المخاطر مختلفة عن نظيرها من الاستثمارات، فالمستثمر على وعي تام بأن غالبية الشركات المستثمر بها لن تكون موجودة بعد 3-4 سنوات، بالإضافة إلى الإدراك التام أنه استثمار ذو مخاطر عالية يمكن تعويض خسائر عدد كبير من الشركات عبر عوائد كيان واحد ناجح.
وتابع أن شركة كليفر ليست متحفظة في الاستثمار رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والتحديات خاصة وأن الاستثمارات يتم ترجمتها إلى معدلات نمو، مؤكدًا أن أوقات الأزمات من الممكن استغلالها لتأسيس كيان استثماري ناجح واستقطاب فرص جيدة.
و ((كليفر)) هى شركة تابعة لشركة دوت المملوكة بنسبة 80% لأوراسكوم المالية القابضة، و20 %لشركة أكسيل برأس مال مبدئي مدفوع يبلغ أكثر من 100 مليون جنيه.
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