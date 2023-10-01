((كليفر)) تستهدف التحول إلى مؤسسة كبرى للتجزئة خلال 5 سنوات

تتبنى شركة ((كليفر)) للتكنولوجيا المالية والدفع الإلكترونى- إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم المالية القابضة- خططاً استثمارية طويلة المدى للتحول إلى بنك رقمى متكامل، يستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة أكبر للتحول إلى مؤسسة تجزئة كبرى خلال 5 سنوات.

ويوفر تطبيق ((كليفر)) للمستخدمين إصدار بطاقة مدفوعة مقدمًا مجانًا لاستخدامها عبر الإنترنت وفى المتاجر والسحب عن طريق ماكينات الصراف الآلى داخل أو خارج مصر.

كشف نايلز بختلر العضو المنتدب لأوراسكوم المالية القابضة، ورئيس مجلس إدارة كليفر، عن أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مكون أساسي للاقتصاد المصري وتستهدف شريحة واسعة وكبيرة من العملاء.

وأضاف بختلر فى حوار لـ((البورصة))، أن الشركة ستتقدم للبنك المركزي بطلب الحصول على رخصة البنك الرقمي لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البداية، موضحًا أنه جاري البحث عن اختيار شريك مناسب للتقدم بالحصول على الرخصة.

وقال إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتمتع بفرص قوية وواعدة، وحاجته ليست مقتصرة فقط على التمويل، ولكن من الممكن أن يتم تقديم عدة خدمات أخرى، خاصة وأن تلك الشركات استثمار ذو عائد هائل.

ولفت بختلر إلى أن أغلب البنوك لا تركز على تلك الشريحة لأنها تعاني من بعض التحديات المتعلقة بالحوكمة، وهذا القطاع لا يحظى بالاهتمام الكافي رغم فرصه الواعدة في الاقتصاد المصري، وأنه بحاجة إلى منتجات مخصصة لتلبية احتياجاته.

ووفقًا لرئيس مجلس الإدارة فخطة كليفر ترتكز على اقتناص حصة سوقية كبير من هذا القطاع، الذي يحتاج إلى ميزة تنافسية تتمثل في السرعة والمرونة خاصة وأنهما الاحتياج الأكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع، أن ((كليفر)) تجري مفاوضات مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية لاختيار الشريك للحصول على الرخصة، مرجحًا أن يكون الشريك مؤسسة أجنبية، أما إذا تمت الشراكة مع بنك مصرى فسيكون بالأحرى مع بنك ذا قطاع تجزئة ضعيف.

ووفقًا للبنك المركزي المصري، تتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

وذكر أن الدولة تسير بخطى ثابتة على تحقيق مستهدفات الشمول المالي، وإدخال تطبيقات التكنولوجيا المالية في الاقتصاد المصري.

وتوقع بختلر أن يتم تدشين أول بنك رقمي باستثناء بنك مصر خلال عامين خاصة وأن فحص الأوراق يستغرق 3 أشهر، وصدور الموافقة المبدئية يستغرق نحو عام.

وأكد على أن خطط كليفر تسير بشكل منتظم ولن تتأثر بعملية الاستحواذ المرتقبة من قبل ((بي إنفسمنتس)) على ((أوراسكوم المالية)) المالكة لها.

وفي يونيو الماضي، قرر مجلس إدارة ((بى إنفستمنتس)) الاستحواذ على ((أوراسكوم المالية)) بمعامل مبادلة فى عرض الاستحواذ، يبلغ نحو سهم واحد من أسهم ((بى إنفستمنتس)) مقابل 56.76 سهم من ((أوراسكوم المالية القابضة)) بعد استبعاد أسهم الخزينة، على أن يتم تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركتين فى صفقة المبادلة.

وأشار إلى أن ((كليفر)) ترفع رأسمالها بشكل سنوى بقيمة 200 مليون جنيه، فيما تخطط لزيادة مرتقبة بقيمة 200 مليون جنيه لقدامى المساهمين، وأن دخول مستثمر جديد في رأسمالها أمر وارد، ولكن ليس في الفترة الراهنة، على أن تقوم برفع رأس المال بما يتناسب مع اشتراطات رخصة البنك الرقمي فور الوقوف على التفاصيل النهائية الخاصة بالتقدم للرخصة، وفقًا لـ((باختلر)).

وتتضمن الخطة الاستثمارية لـ((كليفر)) خلال السنوات الثلاثة المقبلة التوسع بخدماتها المبتكرة المعتمدة على التكنولوجيا المالية، على أن تقدم خدمة جديدة كل شهر على الأقل، بهدف تحقيق مستهدفها نحو بناء ثقافة الادخار والاستثمار، مرجحة إطلاق خدمات خاصة بالاستثمار من خلال التطبيق قريبًا، رافضًا الكشف عن نوعية الاستثمار.

وتابع أن الشركة منفتحة على عقد الشراكات لتدعيم نموذج أعمالها لتقديم خدمات جديدة ومتنوعة في السوق المصرية على غرار الشراكة التي عقدتها مؤخرًا مع شركة فيزا العالمية لتطلق كارتها للمدفوعات الرقمية.

ووفقًا لـ((باختلر))، قدمت ((كليفر)) منتج الادخار تحت اسم saving yard، لمساعدة مستخدمى التطبيق لتبنى خطط إدخار، مؤكدًا على أهمية ترسية ثقافة الادخار بالنسبة للأفراد، فيما تخطط لإطلاق خدمات الاستثمار عبر التطبيق خلال شهرين.

وأوضح أن الشركة تسعى لتقديم خدمات التمويل لتكون بذلك بمثابة منصة متكاملة، موضحًا أن هناك خطة للتقدم بالحصول على رخصة للتمويل الاستهلاكي، بالتزامن مع استراتيجية ترتكز على تقديم خدمة جديدة لمستخدمى التطبيق كل شهر تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا.

وحول إحجام رأس المال المخاطر مؤخرًا عن ضخ تمويلات واتباع سياسات تحفظية في التمويل، يرى أن معادلة الاستثمار فى رأس مال المخاطر تتضمن تحمل مخاطر أكثر مقابل العائد الأكبر وأن مستقبل الشركات الناشئة له دورات ففترات الركود والأزمات الاقتصادية ستتسبب في نجاح شركات وفشل أخرى.

أشار بختلر إلى أن طبيعة رأسمال المخاطر مختلفة عن نظيرها من الاستثمارات، فالمستثمر على وعي تام بأن غالبية الشركات المستثمر بها لن تكون موجودة بعد 3-4 سنوات، بالإضافة إلى الإدراك التام أنه استثمار ذو مخاطر عالية يمكن تعويض خسائر عدد كبير من الشركات عبر عوائد كيان واحد ناجح.

وتابع أن شركة كليفر ليست متحفظة في الاستثمار رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والتحديات خاصة وأن الاستثمارات يتم ترجمتها إلى معدلات نمو، مؤكدًا أن أوقات الأزمات من الممكن استغلالها لتأسيس كيان استثماري ناجح واستقطاب فرص جيدة.

و ((كليفر)) هى شركة تابعة لشركة دوت المملوكة بنسبة 80% لأوراسكوم المالية القابضة، و20 %لشركة أكسيل برأس مال مبدئي مدفوع يبلغ أكثر من 100 مليون جنيه.