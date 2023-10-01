تحليق 60 رحلة بالون طائر تقل 1200 سائح بسماء الأقصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حلقت اليوم السبت في سماء الأقصر 60 رحلة بالون طائر ، تحمل على متنها 1200 سائح وسائحة من جنسيات مختلفة في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد ومقابر الملوك والملكات من فوق سماء الأقصر.
وقال أحمد عبود ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالأقصر، إنه يتم عمل فحص شامل لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء في الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون مدة الرحلة من 20 لـ40 دقيقة.
وأكد أن الإقبال على رحلات البالون بقوة رغم ارتفاع درجات الحرارة حيث أن تلك الرحلات تعتبر من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية، كما تعد الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال،
وأضاف عبود أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.
أ ش أ
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