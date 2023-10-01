تحليق 60 رحلة بالون طائر تقل 1200 سائح بسماء الأقصر

MENAFN - Al-Borsa News) حلقت اليوم السبت في سماء الأقصر 60 رحلة بالون طائر ، تحمل على متنها 1200 سائح وسائحة من جنسيات مختلفة في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد ومقابر الملوك والملكات من فوق سماء الأقصر.

وقال أحمد عبود ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالأقصر، إنه يتم عمل فحص شامل لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء في الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون مدة الرحلة من 20 لـ40 دقيقة.

وأكد أن الإقبال على رحلات البالون بقوة رغم ارتفاع درجات الحرارة حيث أن تلك الرحلات تعتبر من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية، كما تعد الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال،

وأضاف عبود أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.





أ ش أ