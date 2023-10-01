أمريكا: فرض سقف أسعار على صادرات النفط الروسي يظل مهما

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعتقد أن فرض سقف أسعار على صادرات النفط الروسي لا يزال أداة مهمة.
وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين أنه“لا ينبغي أن يشتري أحد النفط الروسي بما ينتهك سقف الأسعار”، حسبما نقلت رويترز.
على جانب آخر، أظهرت بيانات أولية عن التدفقات التجارية من مجموعة بورصة لندن وكبلر وفورتيكسا للتحليلات، أن واردات الهند النفطية من روسيا انتعشت في سبتمبر بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في سبعة أشهر في أغسطس، نتيجة انخفاض أسعارها مقابل نفوط الشرق الوسط.
وأوضحت البيانات، أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، زادت وارداتها من العراق بينما قللت وارداتها من النفط السعودي.
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