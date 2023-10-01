أمريكا: فرض سقف أسعار على صادرات النفط الروسي يظل مهما

MENAFN - Al-Borsa News) قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعتقد أن فرض سقف أسعار على صادرات النفط الروسي لا يزال أداة مهمة.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين أنه“لا ينبغي أن يشتري أحد النفط الروسي بما ينتهك سقف الأسعار”، حسبما نقلت رويترز.

على جانب آخر، أظهرت بيانات أولية عن التدفقات التجارية من مجموعة بورصة لندن وكبلر وفورتيكسا للتحليلات، أن واردات الهند النفطية من روسيا انتعشت في سبتمبر بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في سبعة أشهر في أغسطس، نتيجة انخفاض أسعارها مقابل نفوط الشرق الوسط.

وأوضحت البيانات، أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، زادت وارداتها من العراق بينما قللت وارداتها من النفط السعودي.