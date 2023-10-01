تايلاند تسعى للتوسع في اتفاقيات التجارة الحرة لجذب مستثمرين أجانب

MENAFN - Al-Borsa News) قال سريتا تافيسين رئيس الوزراء التايلاندي الجديد، إنه ملتزم بتحويل البلاد إلى وجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي بطرق من بينها السعي لإبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة والتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية والعادية.

وقال تافيسين، في خطاب ألقاه خلال منتدى، إن حكومته ستعمل على تحسين البنية التحتية وإدارة المياه، وتحديث المطارات لتعزيز السياحة، والتوسع في إبرام اتفاقيات التجارة الحرة للتنافس مع دول الجوار، وتسهيل مسألة توظيف المزيد من العمالة الأجنبية على الشركات المحلية.

وأردف قائلا“تايلاند مفتوحة على الأعمال التجارية مع جميع البلدان”، حسبما نقلت رويترز.

وأضاف“سنعطي أهمية للتفاوض على إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، فيتنام تسبقنا ليس بسبب قضية الأجور ولكن لأن لدينا عددا أقل من اتفاقيات التجارة الحرة”.

وشدد على أن سياسة بلاده الخارجية ستكون محايدة ولن تنحاز إلى جانب الولايات المتحدة أو الصين، مضيفا أن اليابان قوة عظمى وتايلاند ملتزمة تجاهها بسبب تاريخها الطويل كأكبر مستثمر في البلاد.

وسريتا تافيسين حديث العهد بالسياسة، وكان حتى وقت قريب رئيسا لشركة عقارات فاخرة.