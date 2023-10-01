أوكرانيا تسجل 4.8 مليار دولار عجزا بالمعاملات الجارية في 8 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت أوكرانيا عجزا في حساب المعاملات الجارية بلغ 4.8 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حسبما ذكر البنك المركزي الأوكراني.
وأشار في بيان، إلى أن الفترة نفسها من العام الماضي شهدت تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية قدره 6.2 مليار دولار، وفقا لرويترز.
وذكر البنك أن العجز في أغسطس وحده بلغ 2.2 مليار دولار، بعد فائض قدره 1.9 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2022.
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