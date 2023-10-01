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أوكرانيا تسجل 4.8 مليار دولار عجزا بالمعاملات الجارية في 8 أشهر

10/1/2023 1:27:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت أوكرانيا عجزا في حساب المعاملات الجارية بلغ 4.8 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حسبما ذكر البنك المركزي الأوكراني.

وأشار في بيان، إلى أن الفترة نفسها من العام الماضي شهدت تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية قدره 6.2 مليار دولار، وفقا لرويترز.

وذكر البنك أن العجز في أغسطس وحده بلغ 2.2 مليار دولار، بعد فائض قدره 1.9 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2022.

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