كريدى سويس يستغنى عن 13% من قوته العاملة خلال عام

MENAFN - Al-Borsa News) تخلى بنك كريدى سويس عن ما يقرب من 13% من قوته العاملة فى الأشهر الـ12 الماضية، مما يسلط الضوء على الاضطراب فى البنك الذى استحوذ عليه بنك UBS المنافس عبر عملية إنقاذ نظمتها الحكومة السويسرية فى وقت سابق من هذا العام.

وقال البنك فى تقريره المالي الذى نشر الجمعة، إن عدد موظفي كريدى سويس انخفض بواقع 4940 موظفا إلى 33968 عامل فى نهاية يونيو، من 38908 عامل فى نهاية يونيو 2022، نقلا عن سكاي نيوز.

وتسارعت وتيرة فقدان الوظائف خلال عام 2023، حيث غادر 4012 شخصًا البنك في النصف الأول من هذا العام، ارتفاعًا من 928 فى الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022.

تتعلق هذه الأرقام بـ Credit Suisse AG، وهى الأعمال المصرفية الأساسية للبنك.

وهى لا تنطبق على قسم الخدمات، الذى يوظف ما يقرب من 10 آلاف شخص فى مجالات مثل الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.

قد تكون بعض الوظائف المفقودة هى خاصة بالأشخاص الذين غادروا كجزء من خطط خفض التكاليف الخاصة بكريدى سويس قبل عملية الاستحواذ أو الذين قفزوا من السفينة مع انهيار الثقة فى البنك.

وقد يتم فقدان المزيد من الوظائف، حيث قال بنك UBS في أغسطس الماضي إنه يعتزم إلغاء 3000 وظيفة فى سويسرا وحدها.

ورفض متحدث باسم بنك كريدى سويس التعليق على التقسيم بين المغادرة الطوعية وخفض الوظائف، أو عدد الوظائف التى يمكن فقدانها فى المستقبل.

كما حذر الرئيس التنفيذى لشركة UBS سيرجيو إرموتي من القرارات المؤلمة بشأن تخفيض الوظائف بعد عملية الاستحواذ.

وقال إيرموتي فى حدث نظمته جمعية إدارة الأصول السويسرية فى يونيو:“لن نكون قادرين على خلق فرص عمل للجميع على المدى القصير. فالتآزر جزء من القصة”.

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