كريدى سويس يستغنى عن 13% من قوته العاملة خلال عام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخلى بنك كريدى سويس عن ما يقرب من 13% من قوته العاملة فى الأشهر الـ12 الماضية، مما يسلط الضوء على الاضطراب فى البنك الذى استحوذ عليه بنك UBS المنافس عبر عملية إنقاذ نظمتها الحكومة السويسرية فى وقت سابق من هذا العام.
وقال البنك فى تقريره المالي الذى نشر الجمعة، إن عدد موظفي كريدى سويس انخفض بواقع 4940 موظفا إلى 33968 عامل فى نهاية يونيو، من 38908 عامل فى نهاية يونيو 2022، نقلا عن سكاي نيوز.
وتسارعت وتيرة فقدان الوظائف خلال عام 2023، حيث غادر 4012 شخصًا البنك في النصف الأول من هذا العام، ارتفاعًا من 928 فى الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022.
تتعلق هذه الأرقام بـ Credit Suisse AG، وهى الأعمال المصرفية الأساسية للبنك.
وهى لا تنطبق على قسم الخدمات، الذى يوظف ما يقرب من 10 آلاف شخص فى مجالات مثل الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.
قد تكون بعض الوظائف المفقودة هى خاصة بالأشخاص الذين غادروا كجزء من خطط خفض التكاليف الخاصة بكريدى سويس قبل عملية الاستحواذ أو الذين قفزوا من السفينة مع انهيار الثقة فى البنك.
وقد يتم فقدان المزيد من الوظائف، حيث قال بنك UBS في أغسطس الماضي إنه يعتزم إلغاء 3000 وظيفة فى سويسرا وحدها.
ورفض متحدث باسم بنك كريدى سويس التعليق على التقسيم بين المغادرة الطوعية وخفض الوظائف، أو عدد الوظائف التى يمكن فقدانها فى المستقبل.
كما حذر الرئيس التنفيذى لشركة UBS سيرجيو إرموتي من القرارات المؤلمة بشأن تخفيض الوظائف بعد عملية الاستحواذ.
وقال إيرموتي فى حدث نظمته جمعية إدارة الأصول السويسرية فى يونيو:“لن نكون قادرين على خلق فرص عمل للجميع على المدى القصير. فالتآزر جزء من القصة”.
أرقام
MENAFN01102023000202011048ID1107170367
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.