أمريكا تفرض قيودًا على واردات الدواجن الفرنسية بسبب إنفلونزا الطيور

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت الحكومة الأمريكية، أن القرار الذى اتخذته فرنسا بتطعيم البط ضد انفلونزا الطيور سيؤدى إلى فرض قيود على واردات الدواجن الفرنسية اعتبارا من الأول من أكتوبر.

وستبدأ فرنسا في طلب تطعيم البط في أكتوبر، مما يجعلها أول دولة في العالم تطلق حملة تطعيم على مستوى البلاد، وفقا لمسؤولين في وزارة الزراعة الفرنسية.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تسمح باستيراد الدواجن من الدول المتضررة من السلالة (إتش بي إيه آي) شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور أو من القطعان المحصنة ضد المرض.

وأضافت الوزارة، أن الطيور الملقحة قد لا تظهر عليها علامات العدوى، مما يعني أنه من المستحيل تحديد ما إذا كان الفيروس موجودا في القطيع.

وكانت فرنسا من بين الدول الأكثر تضررا من الانتشار العالمي غير المسبوق لأنفلونزا الطيور الذي أودى بحياة مئات الملايين من الطيور في العامين الماضيين وعطل إمدادات لحوم الدواجن والبيض وأدى إلى حظر الاستيراد.

وعانت الولايات المتحدة من أسوأ تفش للمرض، إذ نفق ما يقرب من 59 مليون دجاجة وديك رومي وطيور أخرى منذ عام 2022. واختبر المسؤولون الأمريكيون اللقاحات لكنهم لم يوافقوا على استخدامها.

وقال جون كليفورد، مستشار سياسة التجارة البيطرية لمجلس تصدير الدواجن والبيض الأمريكي، وهو مجموعة صناعية، إن القيود التجارية تهدد واردات الولايات المتحدة من الكتاكيت وبيض التفريخ من فرنسا لقطاع التربية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد معلومات حول كيفية قيام فرنسا بمراقبة القطعان الملقحة بحثا عن علامات المرض.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستفرض أيضا قيودا على واردات البط الحي وبيض البط ومنتجات البط غير المعالجة من دول أوروبية أخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة تعرف باسم منطقة تجارة الدواجن الأوروبية.