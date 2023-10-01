بوتين: سكان المناطق المسيطر عليها بأوكرانيا يرغبون فى الانضمام إلى روسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن سكان المناطق التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا عبروا عن رغبتهم في أن يكونوا جزءا من روسيا في الانتخابات المحلية التي أجريت في الآونة الأخيرة، مؤكدين مجددا الاستفتاءات التي أجريت العام الماضي والتي نددت بها الدول الغربية ووصفتها بأنها غير قانونية.
وفي خطاب مصور صدر في الذكرى السنوية الأولى لإعلان روسيا المثير للجدل عن ضم أربعة أجزاء من أوكرانيا، قال بوتين، إن خيار الانضمام إلى روسيا تعزز من خلال الانتخابات المحلية التي جرت هذا الشهر والتي أعادت مسؤولين يدعمون الانضمام إلى روسيا.
وأضاف، حسبما نقلت رويترز:“تماما كما حدث قبل عام في الاستفتاءات التاريخية، عبر الناس وأكدوا مرة أخرى عن رغبتهم في أن يكونوا مع روسيا ودعموا مواطنيهم الذين أثبتوا، من خلال عملهم وأفعالهم الحقيقية، أنهم يستحقون ثقة الشعب”.
وكرر بوتين موقفه بأن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 أنقذ الناس من الزعماء القوميين في كييف الذين أطلقوا العنان“لحرب أهلية واسعة النطاق” و”الإرهاب ضد أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف”.
وفي 30 سبتمبر 2022، تم دمج أجزاء من أربع مناطق أوكرانية، هي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، رسميا في روسيا بعد الاستفتاءات التي قالت موسكو إنها أسفرت عن أغلبية ساحقة في صالحها.
ورفضت الدول الغربية النتائج باعتبارها ضما لا معنى له وغير قانوني، مدعوما بالترهيب الجماعي للناخبين.
ولا تسيطر القوات الروسية على أي من هذه المناطق بشكل كامل.
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