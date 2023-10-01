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ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة

10/1/2023 1:27:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لتركيا من“سلبية” إلى“مستقرة”، وأرجعت هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي تتبعها البلاد.

وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني للبلاد عند B.

وقالت الوكالة، أمس الجمعة، إن الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا“يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي”.

كانت ستاندرد آند بورز قد عدلت نظرتها المستقبلية لتركيا إلى“سلبية” في مارس، مشيرة إلى أوجه الضعف المرتبطة بأسعار الفائدة المنخفضة والإقراض الموجه والقيود التنظيمية على مراكز العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.

وفي الأسبوع الماضي رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 30%، في ثاني شهر على التوالي لتشديد السياسة النقدية على نحو كبير.

وأكد البنك المركزي، الذي رفع الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس منذ يونيو حزيران أنه مستعد لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر لكبح جماح التضخم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا إلى“مستقرة” وأكد على تصنيفها الائتماني عند ‭B‬، مشيرة إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية من الممكن أن تقلل عدم الاستقرار المالي في المدى القريب.

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