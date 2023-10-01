تونس تسعى لتعزيز التعاون السياحي مع بعض الدول العربية والإفريقية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، مع عدد من نظرائه بدول العربية والإفريقية سبل تعزيز التعاون بين بلاده وهذه الدول في مجالات ذات علاقة بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية، خاصة تطوير برامج مشتركة لتبادل الخبرات والتجارب والتدريب المهني والاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال.
جاء ذلك بمناسبة مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للسياحة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، حيث التقى بكل من وزراء السياحة بالمملكة العربية السعودية، والعراق، والأردن، والهند، وتنزانيا، وجامبيا وغينيا الإستوائية، وجيبوتي.
وناقش الوزير، أهمية التعاون من أجل تطوير العرض السياحي، وطرق الترويج وتطوير السياحة الثقافية عبر حسن تثمين المعالم والمواقع الأثرية والاستفادة من خبرة عدد من الدول العربية في هذا المجال، فضلا عن تطوير منتجات جديدة على غرار سياحة الأعمال والتظاهرات والمؤتمرات والسياحة الدينية وهي منتجات من شأنها تعزيز التدفق السياحي وجذب فئة خاصة ذات قدرة إنفاق عالية.
أ ش أ
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