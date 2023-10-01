تونس تسعى لتعزيز التعاون السياحي مع بعض الدول العربية والإفريقية

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، مع عدد من نظرائه بدول العربية والإفريقية سبل تعزيز التعاون بين بلاده وهذه الدول في مجالات ذات علاقة بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية، خاصة تطوير برامج مشتركة لتبادل الخبرات والتجارب والتدريب المهني والاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال.

جاء ذلك بمناسبة مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للسياحة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، حيث التقى بكل من وزراء السياحة بالمملكة العربية السعودية، والعراق، والأردن، والهند، وتنزانيا، وجامبيا وغينيا الإستوائية، وجيبوتي.

وناقش الوزير، أهمية التعاون من أجل تطوير العرض السياحي، وطرق الترويج وتطوير السياحة الثقافية عبر حسن تثمين المعالم والمواقع الأثرية والاستفادة من خبرة عدد من الدول العربية في هذا المجال، فضلا عن تطوير منتجات جديدة على غرار سياحة الأعمال والتظاهرات والمؤتمرات والسياحة الدينية وهي منتجات من شأنها تعزيز التدفق السياحي وجذب فئة خاصة ذات قدرة إنفاق عالية.

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