ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لعُمان إلى BB+ مع نظرة مستقرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز، اليوم السبت، التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى“BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يأتي نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
وأوضحت ستاندرد آند – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية – أنَّها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 2% خلال الفترة 2023-2026 على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك+، كما تتوقع الوكالة نمو القطاع غير النفطي بنحو 2% خلال الفترة 2024-2025.
وأشارت الوكالة إلى تحقيق فائض مالي بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بعد نحو ثمان سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً باستمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5% خلال عامي 2023- 2024.
وذكرت الوكالة، أنَّ أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستمكن الحكومة من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدين العام، متوقعةً بأن يتراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40% في 2022 إلى 38% في 2023.
وأضافت أنَّها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 83 دولارًا للبرميل في عام 2023 و85 دولارًا للبرميل خلال عام 2024 والسنوات اللاحقة.
أ ش أ
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