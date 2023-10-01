ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لعُمان إلى BB+ مع نظرة مستقرة

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت وكالة ستاندرد آند بورز، اليوم السبت، التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى“BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يأتي نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.

وأوضحت ستاندرد آند – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية – أنَّها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 2% خلال الفترة 2023-2026 على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك+، كما تتوقع الوكالة نمو القطاع غير النفطي بنحو 2% خلال الفترة 2024-2025.

وأشارت الوكالة إلى تحقيق فائض مالي بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بعد نحو ثمان سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً باستمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5% خلال عامي 2023- 2024.

وذكرت الوكالة، أنَّ أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستمكن الحكومة من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدين العام، متوقعةً بأن يتراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40% في 2022 إلى 38% في 2023.

وأضافت أنَّها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 83 دولارًا للبرميل في عام 2023 و85 دولارًا للبرميل خلال عام 2024 والسنوات اللاحقة.

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