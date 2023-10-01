قطاع الصناعات غير التحويلية في الصين يواصل توسعه خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن نشاط الصناعات غير التحويلية في الصين استمر في التوسع في سبتمبر، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات للقطاع 51.7.
وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم السبت، إلى أن القراءة فوق 50 تشير إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.
وأضافت أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بالصين سجل 50.2 في شهر سبتمبر الجاري، ليعود إلى منطقة التوسع.
أ ش أ
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