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قطاع الصناعات غير التحويلية في الصين يواصل توسعه خلال سبتمبر

10/1/2023 1:27:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن نشاط الصناعات غير التحويلية في الصين استمر في التوسع في سبتمبر، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات للقطاع 51.7.

وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم السبت، إلى أن القراءة فوق 50 تشير إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.

وأضافت أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بالصين سجل 50.2 في شهر سبتمبر الجاري، ليعود إلى منطقة التوسع.

أ ش أ

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