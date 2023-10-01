مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ترتفع بنسبة 3.3% أغسطس الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 3.3% على أساس سنوي في أغسطس، على الرغم من تراجع مبيعات التجزئة غير المتصلة بالإنترنت، حيث يميل المزيد من الأشخاص لشراء الاحتياجات اليومية والمواد اللازمة للعطلة الصيفية عبر منصات الإنترنت.
وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة الكورية الجنوبية- وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – أن قيمة المبيعات المجمعة لـ 25 من تجار التجزئة الرئيسيين عبر الإنترنت وغير المتصلين بالإنترنت وصلت إلى 14.8 تريليون وون (11.05 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقارنة بـ 14.3 تريليون وون في العام السابق.
وشهدت منصات التسوق عبر الإنترنت زيادة في مبيعاتها بنسبة 8.1% لتصل قيمتها إلى 7.52 تريليونات وون، مع نمو التسوق عبر الإنترنت للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها من الخدمات، خاصة خلال موسم العطلات.
وانخفضت قيمة مبيعات تجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت بنسبة 1.2% على أساس سنوي إلى 7.29 تريليونات وون في أغسطس، حيث ستبدأ عطلة الحصاد الخريفية“تشوسوك” هذا العام بعد نحو ثلاثة أسابيع مقارنة بموعدها العام السابق، حسبما ذكرت الوزارة.
كما تراجعت مبيعات المتاجر متعددة الأقسام بنسبة 4.9% الشهر الماضي، وانخفضت مبيعات سلاسل متاجر الخصم مثل“إي-مارت” و”لوتيه-مارت” بنسبة 8.4% على أساس سنوي بسبب ضعف الطلب على هدايا التشوسوك والبضائع الأخرى ذات الصلة. كما سجل الطلب على العلامات التجارية الأجنبية الفاخرة والأجهزة المنزلية انخفاضًا على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات، أن متاجر البقالة التي تعمل على مدار الـ 24 شهدت نموا في المبيعات بنسبة 7.6% وتوسعت مبيعات محلات السوبر ماركت الصغيرة بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الشهر الماضي.
وقالت الوزارة، إن منصات التسوق عبر الإنترنت شكلت 50.8% من إجمالي المبيعات في أغسطس، ارتفاعا من 48.5% قبل عام.
أ ش أ
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