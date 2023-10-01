مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ترتفع بنسبة 3.3% أغسطس الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 3.3% على أساس سنوي في أغسطس، على الرغم من تراجع مبيعات التجزئة غير المتصلة بالإنترنت، حيث يميل المزيد من الأشخاص لشراء الاحتياجات اليومية والمواد اللازمة للعطلة الصيفية عبر منصات الإنترنت.

وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة الكورية الجنوبية- وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – أن قيمة المبيعات المجمعة لـ 25 من تجار التجزئة الرئيسيين عبر الإنترنت وغير المتصلين بالإنترنت وصلت إلى 14.8 تريليون وون (11.05 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقارنة بـ 14.3 تريليون وون في العام السابق.

وشهدت منصات التسوق عبر الإنترنت زيادة في مبيعاتها بنسبة 8.1% لتصل قيمتها إلى 7.52 تريليونات وون، مع نمو التسوق عبر الإنترنت للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها من الخدمات، خاصة خلال موسم العطلات.

وانخفضت قيمة مبيعات تجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت بنسبة 1.2% على أساس سنوي إلى 7.29 تريليونات وون في أغسطس، حيث ستبدأ عطلة الحصاد الخريفية“تشوسوك” هذا العام بعد نحو ثلاثة أسابيع مقارنة بموعدها العام السابق، حسبما ذكرت الوزارة.

كما تراجعت مبيعات المتاجر متعددة الأقسام بنسبة 4.9% الشهر الماضي، وانخفضت مبيعات سلاسل متاجر الخصم مثل“إي-مارت” و”لوتيه-مارت” بنسبة 8.4% على أساس سنوي بسبب ضعف الطلب على هدايا التشوسوك والبضائع الأخرى ذات الصلة. كما سجل الطلب على العلامات التجارية الأجنبية الفاخرة والأجهزة المنزلية انخفاضًا على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات، أن متاجر البقالة التي تعمل على مدار الـ 24 شهدت نموا في المبيعات بنسبة 7.6% وتوسعت مبيعات محلات السوبر ماركت الصغيرة بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، إن منصات التسوق عبر الإنترنت شكلت 50.8% من إجمالي المبيعات في أغسطس، ارتفاعا من 48.5% قبل عام.

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