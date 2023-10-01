مبيعات التجارة الإلكترونية في الصين تسجل 177 مليار دولار بالنصف الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، اليوم السبت، أن صناعة التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر في الصين شهدت تطورا سريعا؛ مع زيادة مستمرة في أعداد المستخدمين وحجم المبيعات.
وبلغت مبيعات البث المباشر على منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية في الصين 1.27 تريليون يوان (نحو 176.9 مليار دولار) في النصف الأول من هذا العام، وفقا للتقرير الذي أصدرته مؤسسات بشكل مشترك من بينها المعهد الوطني للمترولوجيا ومركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا التابع للجمارك الصينية.
وأشار التقرير، إلى أنه خلال الفترة المذكورة كان هناك أكثر من 110 ملايين عرض للتجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، حيث عُرض فيها أكثر من 70 مليون قطعة من السلع.
ووفقاً للتقرير، كانت السلع الأكثر مبيعا تقليديا مثل المجوهرات والمعدات الرياضية والمعدات المستخدمة في الهواء الطلق بالإضافة إلى الملابس الرياضية والملابس الداخلية، هي الأكثر رواجا على منصات البث المباشر.
أ ش أ
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