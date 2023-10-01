مبيعات التجارة الإلكترونية في الصين تسجل 177 مليار دولار بالنصف الأول

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، اليوم السبت، أن صناعة التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر في الصين شهدت تطورا سريعا؛ مع زيادة مستمرة في أعداد المستخدمين وحجم المبيعات.

وبلغت مبيعات البث المباشر على منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية في الصين 1.27 تريليون يوان (نحو 176.9 مليار دولار) في النصف الأول من هذا العام، وفقا للتقرير الذي أصدرته مؤسسات بشكل مشترك من بينها المعهد الوطني للمترولوجيا ومركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا التابع للجمارك الصينية.

وأشار التقرير، إلى أنه خلال الفترة المذكورة كان هناك أكثر من 110 ملايين عرض للتجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، حيث عُرض فيها أكثر من 70 مليون قطعة من السلع.

ووفقاً للتقرير، كانت السلع الأكثر مبيعا تقليديا مثل المجوهرات والمعدات الرياضية والمعدات المستخدمة في الهواء الطلق بالإضافة إلى الملابس الرياضية والملابس الداخلية، هي الأكثر رواجا على منصات البث المباشر.

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