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515 مليار دولار حجم قطاع لوجستيات سلسلة التبريد في الصين بـ8 أشهر

10/1/2023 1:27:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حافظ قطاع لوجستيات سلسلة التبريد في الصين على توسع مطرد في الأشهر الثمانية الأولى، حيث بلغ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 3.7 تريليون يوان (نحو 515.33 مليار دولار) بزيادة نسبتها 3.95% على أساس سنوي.

وقال نائب رئيس الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات“تسوي تشونج فو”، إن لوجستيات سلسلة التبريد للبلاد سارية بشكل جيد، وإن السياسات الداعمة نافذة المفعول باستمرار.

وخلال الفترة المذكورة، تم تنفيذ أكثر من 28 سياسة على المستوى الوطني متعلقة بلوجستيات سلسلة التبريد بمشاركة إدارات مثل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة التجارة، ووزارة النقل.

أ ش أ

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