515 مليار دولار حجم قطاع لوجستيات سلسلة التبريد في الصين بـ8 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حافظ قطاع لوجستيات سلسلة التبريد في الصين على توسع مطرد في الأشهر الثمانية الأولى، حيث بلغ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 3.7 تريليون يوان (نحو 515.33 مليار دولار) بزيادة نسبتها 3.95% على أساس سنوي.
وقال نائب رئيس الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات“تسوي تشونج فو”، إن لوجستيات سلسلة التبريد للبلاد سارية بشكل جيد، وإن السياسات الداعمة نافذة المفعول باستمرار.
وخلال الفترة المذكورة، تم تنفيذ أكثر من 28 سياسة على المستوى الوطني متعلقة بلوجستيات سلسلة التبريد بمشاركة إدارات مثل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة التجارة، ووزارة النقل.
أ ش أ
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